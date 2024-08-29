Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не можуть продати сімейний маєток на тлі новини про розлучення

Актори Бен Аффлек та Джей Ло. Фото: Reuters

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не змогли продати мега-особняк, який вони придбали минулого року. Будинок на ринку вже більше місяця.

Про це пише Daily Mail.

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Пара, яка розлучається, купила будинок за 60 мільйонів доларів і провела чимало модернізацій. Маєток, який отримав назву Crestview Manor, може похвалитися 12 спальнями та 24 ванними кімнатами.

У власності є "окремий гостьовий пентхаус, будиночок сторожа та охоронне приміщення з двома спальнями".

Також є "просторий гараж на 12 автомобілів і стоянка на 80 автомобілів". Власність включає в себе спортивний комплекс з "баскетбольними та піклбольними майданчиками, повністю обладнаним тренажерним залом, боксерським рингом, спортивним залом і баром", вся ця розкіш знаходиться за подвійними воротами і "до нього можна потрапити лише приватними закритими вулицями".

Лопес і Аффлек виставили його на продаж у липні із ціною 68 мільйонів доларів. Дехто припустив, що на ринку може бути не так багато клієнтів. Інші припустили, що повільний ринок частково пояснюється поточною іпотечною ставкою 7,12 відсотка.

Лопес подала на розлучення 20 серпня, у другу річницю офіційної церемонії одруження з Аффлеком.

У своїй заяві вона вказала день їхнього розлучення як 26 квітня, а причиною розлучення назвала непримиренні розбіжності. Актриса шукає новий будинок з весни.

Вона також завершила продаж квартири в Нью-Йорку в день подання заяви. Аффлек уже переїхав до будинку з п'ятьма спальнями за 20 мільйонів доларів, який він купив у липні.