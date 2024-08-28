Інсайдер розповів, чиї перепади настрою призвели до розлучення Джей Ло та Бена Аффлека

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Перепади настрою Бена Аффлека були частково причиною, чому вони з Дженніфер Лопес розлучилися. 52-річний володар премії "Золотий глобус" подавав на розлучення 20 серпня, на яке також випала друга річниця їхнього весілля.

Про це пише Daily Mail.

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Актор "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" намагався приховати від громадськості свою неврівноважену поведінку, говорить інсайдер. Бен і Джен вперше почали зустрічатися в 2002 році після того, як зіграли коханців на знімальному майданчику Gigli (2003), і швидко заручилися. Але вони розійшлися в 2004 році.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"Правда в тому, що було багато кохання, але, на жаль, також s перепади настрою Бена, які він не міг приховати від преси, як би не намагався. Ви могли побачити нестабільну поведінку", — розповіло джерело, додавши, що актор переходив від "неймовірно щасливого та теплого стану" до виявлення "своєї глибокої, найтемнішої поведінки".

Прийняти рішення знову розійтися було нелегко, оскільки вони все ще відчувають почуття одне до одного.

"Вони намагалися подолати це, але коли перепади настрою стали токсичними, ніхто не може вам допомогти — ви повинні допомогти собі. Але я б не наважився сказати, що кохання немає — звичайно, воно є. Світ вболівав за них, але ким він себе називав і ким він виявився, були двома різними людьми", — розповів друг з оточення пари.

Дженніфер Лопес вийшла заміж за Марка Ентоні в 2004 році, а Бен Аффлек пішов до вівтаря з Дженніфер Гарнер у 2005 році — але після розриву зі своїми партнерами вони врешті-решт возз'єдналися. Вони відновили свій роман у 2021 році та одружилися у Лас-Вегасі в липні 2022 року.

Нагадаємо, стало відомо, чи поверне Джей Ло собі дівоче прізвище. А раніше ми писали, що Бен Аффлек після новини про розлучення зосередився на своїй дитині.