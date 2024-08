Стало відомо, чи поверне Джей Ло собі дівоче прізвище після розлучення з Беном Аффлеком

Акторка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес попросила повернути їй своє старе прізвище в рамках клопотання про розлучення з чоловіком Беном Аффлеком. 55-річна зірка подала на розлучення без адвоката у вівторок, 20 серпня — це також було другою річницею весілля пари.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Дженніфер Лопес поверне своє дівоче прізвище

У своїй петиції Лопес просила повернути її ім'я Дженніфер Лінн Лопес, повністю відмовившись від Аффлек. Без шлюбного договору їхній особистий прибуток за останні два роки, чи то від кінопроектів, чи від угод великих брендів, є спільною власністю.

Акторка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженніфер, чиї статки становлять 400 мільйонів доларів, зняла чотири фільми після того, як вийшла заміж за Бена, у тому числі свій самофінансований проект із вартістю 20 мільйонів доларів "Це я... зараз: історія кохання", про їхній роман.

У 2023 році вона запустила свою лінію коктейлів Delola, і мала намір вирушити у світове турне на підтримку свого останнього альбому "This Is Me... Now", але його скасували за кілька тижнів до початку, щоб вона могла "зосередитися" на родині.

Лауреат премії "Оскар" Аффлек, чиї статки становлять 150 мільйонів доларів, нещодавно знявся у фільмах "Повітря" (2023) та "Гіпнотик" (2023). Він також нещодавно завершив виробництво продовження "Бухгалтера" 2016 року.

Дженніфер і Бен працювали над майбутнім фільмом "Нестримні". А ще Аффлек продюсує проект разом з Меттом Деймоном, Лопес є серед його зірок.

Дженніфер не просить аліментів від Бена і попросила суддю відмовити Бену в цьому.