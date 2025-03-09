Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки без перебування на військовому обліку

Громадянин у ТЦК. Фото: ХОТЦК

Не перебуваючи на військовому обліку і не маючи військово-обліковий документ, громадянин не зможе оформити відстрочку від мобілізації. Тож йому доведеться відвідати територіальний центр комплектування принаймні одного разу, аби стати на облік і отримати військово-обліковий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Деякі громадяни України з різних причин можуть не перебувати на військовому обліку і не мати військово-обліковий документ.

Один із таких громадян поцікавився, чи може він у такій ситуації, не будучи зареєстрованим у жодному ТЦК, оформити відстрочку від мобілізації, і чи треба для цього обов’язково іти в територіальний центр комплектування.

До ТЦК треба йти принаймні одного разу

Юрист Владислав Дерій наголосив, що без візиту до ТЦК не обійтись.

"Потрібно явитися до ТЦК та подати заяву про взяття на військовий облік та заяву про оформлення військово-облікового документа", — підкреслив юрист.

Він додав, що після цього можна оформлювати відстрочку, причому це можливо зробити у двох різних форматах.

"Ви можете відправити документи про відстрочку поштою рекомендованим листом з описом вкладеного. А при особистій явці до ТЦК потрібно вимагати реєстрації заяви про відстрочку", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які три категорії громадян мають право на оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, коли багатодітні батьки можуть продовжити свою відстрочку дистанційно, без візиту до ТЦК.