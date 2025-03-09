Отсрочка от мобилизации - оформление отсрочки без пребывания на воинском учете

Отсрочка без воинского учета — надо ли идти в ТЦК
Не находясь на воинском учете и не имея военно-учетный документ, гражданин не сможет оформить отсрочку от мобилизации. Поэтому ему придется посетить территориальный центр комплектования по крайней мере один раз, чтобы стать на учет и получить военно-учетный документ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военный учет и отсрочка — насколько они связаны
Некоторые граждане Украины по разным причинам могут не состоять на воинском учете и не иметь военно-учетный документ.
Один из таких граждан поинтересовался, может ли он в такой ситуации, не будучи зарегистрированным ни в одном ТЦК, оформить отсрочку от мобилизации, и надо ли для этого обязательно идти в территориальный центр комплектования.
В ТЦК надо идти по крайней мере один раз
Юрист Владислав Дерий отметил, что без визита в ТЦК не обойтись.
"Нужно явиться в ТЦК и подать заявление о постановке на воинский учет и заявление об оформлении военно-учетного документа", — подчеркнул юрист.
Он добавил, что после этого можно оформлять отсрочку, причем это возможно сделать в двух разных форматах.
"Вы можете отправить документы об отсрочке по почте заказным письмом с описью вложенного. А при личной явке в ТЦК нужно требовать регистрации заявления об отсрочке", — отметил Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, какие три категории граждан имеют право на оформление отсрочки от мобилизации онлайн.
Добавим, мы сообщали о том, когда многодетные родители могут продлить свою отсрочку дистанционно, без визита в ТЦК.
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