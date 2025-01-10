Продовження відстрочки для багатодітних онлайн - як оформити, поради

Багатодітний батько. Фото: Depositphotos

Багатодітні батьки мають право на дистанційне продовження відстрочки. Але не кожен багатодітний може скористатися для продовження відстрочки від мобілізації застосунком "Резера"+.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Багатодітні мусять продовжувати відстрочку

Відстрочка від мобілізації не є безстроковою. Громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації, має постійно, через певні проміжки часу, продовжувати її.

Це стосується, зокрема, і тих громадян, які мають відстрочку як багатодітні батьки.

Дистанційне продовження відстрочки багатодітними батьками

Багатодітні батьки мають право на продовження відстрочки від мобілізації дистанційно, двома способами.

Перший спосіб — шляхом надсилання заяви до ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення — доступний для усіх багатодітних батьків.

"Якщо ж мова йде про оформлення відстрочки через "Резерв+", то станом на зараз дана послуга доступна тільки тим громадянам, які мають дітей від одного шлюбу", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити відстрочку громадянину, який має трьох дітей у двох шлюбах.

Додамо, ми повідомляли про те, кому із багатодітних батьків і коли треба буде проходити ВЛК.