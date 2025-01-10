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Отсрочка для многодетных — как продлить дистанционно

10 января 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Продление отсрочки для многодетных онлайн - как оформить, советы
Многодетный отец. Фото: Depositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Многодетные родители имеют право на дистанционное продление отсрочки. Но не каждый многодетный может воспользоваться для продления отсрочки от мобилизации приложением "Резера"+.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации не является бессрочной. Гражданин, оформивший отсрочку от мобилизации, должен постоянно, через определенные промежутки времени, продолжать ее.

Это касается, в частности, и тех граждан, которые имеют отсрочку как многодетные родители.

Дистанционное продление отсрочки многодетными родителями

Многодетные родители имеют право на продление отсрочки от мобилизации дистанционно, двумя способами.

Первый способ — путем направления заявления в ТЦК "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения — доступен для всех многодетных родителей.

"Если же речь идет об оформлении отсрочки через "Резерв+", то по состоянию на сейчас данная услуга доступна только тем гражданам, которые имеют детей от одного брака", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить отсрочку гражданину, имеющему троих детей в двух браках.

Далее, мы сообщали о том, кому из многодетных родителей и когда надо будет проходить ВВК.

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