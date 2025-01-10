Продление отсрочки для многодетных онлайн - как оформить, советы

Отсрочка для многодетных — как продлить дистанционно
Многодетные родители имеют право на дистанционное продление отсрочки. Но не каждый многодетный может воспользоваться для продления отсрочки от мобилизации приложением "Резера"+.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Многодетные должны продлевать отсрочку
Отсрочка от мобилизации не является бессрочной. Гражданин, оформивший отсрочку от мобилизации, должен постоянно, через определенные промежутки времени, продолжать ее.
Это касается, в частности, и тех граждан, которые имеют отсрочку как многодетные родители.
Дистанционное продление отсрочки многодетными родителями
Многодетные родители имеют право на продление отсрочки от мобилизации дистанционно, двумя способами.
Первый способ — путем направления заявления в ТЦК "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения — доступен для всех многодетных родителей.
"Если же речь идет об оформлении отсрочки через "Резерв+", то по состоянию на сейчас данная услуга доступна только тем гражданам, которые имеют детей от одного брака", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как оформить отсрочку гражданину, имеющему троих детей в двух браках.
Далее, мы сообщали о том, кому из многодетных родителей и когда надо будет проходить ВВК.
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