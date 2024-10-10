Зміни у військовому квитку — що треба знати про військово-облікові документи

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У 2024 році українці отримали право оформлювати електронні військово-облікові документи, які мають однакову силу з паперовими. А у нових паперових військових квитках обов’язково має бути VIN-код.

Про це йдеться в матеріалі на порталі VisitUkraine.Today.

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Згідно із чинним законодавством, кожен військовозобов’язаний громадянин повинен мати військово-обліковий документ — приписне посвідчення, військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У 2024 році ситуація з цими документами змінилася. По-перше, з’явилася можливість оформлювати електронні військово-облікові документи (ВОД), які мають однакову юридичну силу із паперовими документами.

Електронні ВОД можна генерувати через застосунок "Резерв+" чи на порталі "Дія".

Що нового у паперовому військовому квитку

Крім того, змінилися й класичні паперові військові квитки / тимчасові посвідчення військовозобов’язаного.

У нових паперових військово-облікових документах обов’язково має бути наявний VIN-код.

За допомогою цього коду можна зчитати усі військово-облікові дані та звірити їх із наявними у реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати документи в ТЦК за місцем фактичного проживання.

Крім того, юристи пояснювали, чи можна виїхати за кордон без військово-облікових документів.