Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Новые военно-учетные документы — главное отличие от старых arrow

Новые военно-учетные документы — главное отличие от старых

10 октября 2024 17:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Изменения в военном билете — что нужно знать о военно-учетных документах
Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В 2024 году украинцы получили право оформлять электронные военно-учетные документы, имеющие одинаковую силу с бумажными. А в новых бумажных военных билетах обязательно должен быть VIN-код.

Об этом говорится в материале на портале VisitUkraine.Today.

Читайте также:

Появился новый формат военного документа

Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный гражданин должен иметь военно-учетный документ — приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

В 2024 году ситуация с этими документами поменялась. Во-первых, появилась возможность оформлять электронные военно-учетные документы (ВУД), имеющие одинаковую юридическую силу с бумажными документами.

Электронные ВУД можно генерировать через приложение "Резерв+" или на портале "Дія".

Что нового в бумажном военном билете

Кроме того, изменились и классические бумажные военные билеты/временные удостоверения военнообязанного.

В новых бумажных военно-учетных документах обязательно должен быть VIN-код.

С помощью этого кода можно считать все военно-учетные данные и сверить их с имеющимися в реестре "Оберіг".

Напомним, мы ранее писали о том, как получить документы в ТЦК по месту жительства.

Кроме того, юристы объясняли, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.

Дия военный билет резерв VIN-код военно-учетный документ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:01 В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет

18:59 Дополнительные системы AS-90 для ВСУ — Умеров о встрече с британским коллегой

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

18:43 Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Киеве на завтра

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:24 ГУР продемонстрировало новые эффектные кадры атак украинских дронов по России

18:18 КНДР развернула войска в Украине для помощи оккупантам, — СМИ

18:04 Нардеп объяснил, когда в Украине легализуют криптовалюту

17:57 Новые военно-учетные документы — главное отличие от старых

17:53 В Киеве разоблачили адвокатов, предлагавших мужчинам спрятаться от мобилизации

19:01 В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет

18:59 Дополнительные системы AS-90 для ВСУ — Умеров о встрече с британским коллегой

18:43 Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Киеве на завтра

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

18:24 ГУР продемонстрировало новые эффектные кадры атак украинских дронов по России

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:18 КНДР развернула войска в Украине для помощи оккупантам, — СМИ

18:04 Нардеп объяснил, когда в Украине легализуют криптовалюту

17:57 Новые военно-учетные документы — главное отличие от старых

17:53 В Киеве разоблачили адвокатов, предлагавших мужчинам спрятаться от мобилизации

17:41 Сколько Россия сможет продолжать войну в Украине — прогноз экономиста

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления