Изменения в военном билете — что нужно знать о военно-учетных документах

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2024 году украинцы получили право оформлять электронные военно-учетные документы, имеющие одинаковую силу с бумажными. А в новых бумажных военных билетах обязательно должен быть VIN-код.

Об этом говорится в материале на портале VisitUkraine.Today.

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Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный гражданин должен иметь военно-учетный документ — приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

В 2024 году ситуация с этими документами поменялась. Во-первых, появилась возможность оформлять электронные военно-учетные документы (ВУД), имеющие одинаковую юридическую силу с бумажными документами.

Электронные ВУД можно генерировать через приложение "Резерв+" или на портале "Дія".

Что нового в бумажном военном билете

Кроме того, изменились и классические бумажные военные билеты/временные удостоверения военнообязанного.

В новых бумажных военно-учетных документах обязательно должен быть VIN-код.

С помощью этого кода можно считать все военно-учетные данные и сверить их с имеющимися в реестре "Оберіг".

Напомним, мы ранее писали о том, как получить документы в ТЦК по месту жительства.

Кроме того, юристы объясняли, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.