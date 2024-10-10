Изменения в военном билете — что нужно знать о военно-учетных документах

Новые военно-учетные документы — главное отличие от старых
В 2024 году украинцы получили право оформлять электронные военно-учетные документы, имеющие одинаковую силу с бумажными. А в новых бумажных военных билетах обязательно должен быть VIN-код.
Об этом говорится в материале на портале VisitUkraine.Today.
Появился новый формат военного документа
Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный гражданин должен иметь военно-учетный документ — приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
В 2024 году ситуация с этими документами поменялась. Во-первых, появилась возможность оформлять электронные военно-учетные документы (ВУД), имеющие одинаковую юридическую силу с бумажными документами.
Электронные ВУД можно генерировать через приложение "Резерв+" или на портале "Дія".
Что нового в бумажном военном билете
Кроме того, изменились и классические бумажные военные билеты/временные удостоверения военнообязанного.
В новых бумажных военно-учетных документах обязательно должен быть VIN-код.
С помощью этого кода можно считать все военно-учетные данные и сверить их с имеющимися в реестре "Оберіг".
Напомним, мы ранее писали о том, как получить документы в ТЦК по месту жительства.
Кроме того, юристы объясняли, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.
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