Тепер офіційно — Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком після місяців чуток про розлучення. 55-річна співачка подала на розлучення без адвоката у вівторок, 20 серпня, це також друга річницю весілля пари.
Про це пише Daily Mail.
Дженніфер Лопес не має шлюбної угоди
Лопес вказала датою розлучення 26 квітня 2024 року. Пара не підписувала передшлюбну угоду перед одруженням у липні 2022 року, повідомили інсайдери, які першими повідомили про цю історію.
Це четвертий невдалий шлюб для Дженніфер і другий для Бена. Без передшлюбного договору особистий заробіток Дженніфер і Бена за останні два роки — чи то від кінопроектів, чи від угод великих брендів — є спільною власністю.
Дженніфер, чиї статки становлять 400 мільйонів доларів, зняла чотири фільми після того, як вийшла заміж за Бена, у тому числі свій самофінансований проект із вартістю 20 мільйонів доларів "Це я...зараз: історія кохання", в якому йдеться про відроджений роману пари.
У 2023 році вона випустила свою лінію коктейлів Delola, і мала намір вирушити у світове турне на підтримку свого останнього альбому This Is Me...цього року, але його скасували за кілька тижнів до початку, щоб вона могла "зосередитися" на родині.
Нагадаємо, Бен Аффлек зустрівся з Дженніфер Лопес вперше за тривалий час. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес позичила свою сукню Вайолет Аффлек.
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