Тепер офіційно — Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком

Співачка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: соціальні мережі

Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком після місяців чуток про розлучення. 55-річна співачка подала на розлучення без адвоката у вівторок, 20 серпня, це також друга річницю весілля пари.

Про це пише Daily Mail.

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Лопес вказала датою розлучення 26 квітня 2024 року. Пара не підписувала передшлюбну угоду перед одруженням у липні 2022 року, повідомили інсайдери, які першими повідомили про цю історію.

Співачка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Це четвертий невдалий шлюб для Дженніфер і другий для Бена. Без передшлюбного договору особистий заробіток Дженніфер і Бена за останні два роки — чи то від кінопроектів, чи від угод великих брендів — є спільною власністю.

Дженніфер, чиї статки становлять 400 мільйонів доларів, зняла чотири фільми після того, як вийшла заміж за Бена, у тому числі свій самофінансований проект із вартістю 20 мільйонів доларів "Це я...зараз: історія кохання", в якому йдеться про відроджений роману пари.

У 2023 році вона випустила свою лінію коктейлів Delola, і мала намір вирушити у світове турне на підтримку свого останнього альбому This Is Me...цього року, але його скасували за кілька тижнів до початку, щоб вона могла "зосередитися" на родині.

Нагадаємо, Бен Аффлек зустрівся з Дженніфер Лопес вперше за тривалий час. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес позичила свою сукню Вайолет Аффлек.