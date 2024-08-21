Теперь официально — Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком после месяцев слухов о разводе. 55-летняя певица подала на развод без адвоката во вторник, 20 августа, это также вторая годовщина свадьбы пары.
Об этом пишет Daily Mail.
Дженнифер Лопес не имеет брачного соглашения
Лопес указала датой развода 26 апреля 2024 года. Пара не подписывала предбрачный договор перед женитьбой в июле 2022 года, сообщили инсайдеры, которые первыми сообщили об этой истории.
Это четвертый неудачный брак для Дженнифер и второй для Бена. Без брачного договора личный заработок Дженнифер и Бена за последние два года — будь то кинопроекты или сделки крупных брендов — общая собственность.
Дженнифер, чье состояние составляет 400 миллионов долларов, сняла четыре фильма после того, как вышла замуж за Бена, в том числе свой самофинансированный проект со стоимостью 20 миллионов долларов "Это я...сейчас: история любви", в котором говорится о возрожденном романе пары.
В 2023 году она выпустила свою линию коктейлей Delola, и намеревалась отправиться в мировое турне в поддержку своего последнего альбома This Is Me в этом году, но его отменили за несколько недель до начала, чтобы она могла "сосредоточиться" на семье.
Напомним, Бен Аффлек встретился с Дженнифер Лопес впервые за длительное время. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес одолжила свое платье Вайолет Аффлек.
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