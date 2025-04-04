Аннулирование брони после ВВК - может ли ТЦК аннулировать бронь

Медицинский осмотр. Фото: Pexels

Забронированный военнообязанный гражданин может быть направлен на военно-врачебную комиссию. Но даже после заключения о полной пригодности к военной службе бронь такого гражданина не будет аннулирована.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование после заключения ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование, если эти люди работают на предприятиях, признанных критически важными для отечественной экономики.

Вместе с тем, некоторым из забронированных граждан поступают повестки с требованием пройти военно-врачебную комиссию.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его мобилизовать, аннулировав бронь, после того, как в заключении ВВК будет указано, что гражданин является пригодным для военной службы.

"ТЦК не имеет полномочий по аннулированию бронирования", — заверил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Когда бронь может быть потеряна

Юрист объяснил, в каких случаях военнообязанный гражданин может потерять бронирование.

"Лицо может потерять бронь только в случае окончания срока ее действия, увольнения с работы или аннулирования брони по соответствующему запросу руководителя предприятия", — отметил Айвазян.

Положительного заключения ВВК в списке причин для аннулирования нет.

Напомним, мы ранее писали о том, когда аннулировать бронирование сможет сам военнообязанный гражданин.

Добавим, мы сообщали о том, существует ли возможность аннулирования брони после объявления гражданина в розыск.