Анулювання броні після ВЛК - чи може ТЦК анулювати бронь

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Заброньований військовозобов’язаний громадянин може бути направлений на військово-лікарську комісію. Але навіть після висновку про повну придатність до військової служби бронь такого громадянина не буде анульована.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання після висновку ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якого частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання, якщо ці люди працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для вітчизняної економіки.

Разом з тим, декому із заброньованих громадян надходять повістки із вимогою пройти військово-лікарську комісію.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати, анулювавши бронь, після того, як у висновку ВЛК буде вказано, що громадянин є придатним для військової служби.

"ТЦК не має повноважень щодо анулювання бронювання", — запевнив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Коли бронь може бути втрачена

Юрист пояснив,у яких випадках військовозобов’язаний громадянин може втратити бронювання .

"Особа може втратити бронь тільки у разі закінчення строку її дії, звільнення з роботи або анулювання броні за відповідним запитом керівника підприємства", — наголосив Айвазян.

Позитивного висновку ВЛК у списку причин для анулювання немає.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли анулювати бронювання зможе сам військовозобов’язаний громадянин.

Додамо, ми повідомляли про те, чи існує можливість анулювання броні після оголошення громадянина у розшук.