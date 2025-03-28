Киевстар запустил новый недорогой тариф — какая цена и кто может подключить

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор запустил для клиентов новый бюджетный тарифный план. Им могут воспользоваться корпоративные абоненты Киевстара, а цену зафиксировали до 31 декабря 2025 года. То есть подорожание не затронет пакет услуг.

Об этом рассказала пресс-служба Киевстара на официальном сайте.

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Новый тариф Киевстара

С 27 марта 2025 года украинцы могут подключить тариф "Бизнес UA. Онлайн" всего за 230 грн в месяц. Но пока активация доступна исключительно на сайте мобильного оператора. Стоимость фиксированная, она не изменится до конца текущего года.

За такие деньги абоненты получат:

40 ГБ трафика;

5,6 ГБ в роуминге;

1200 минут на разговоры по Украине (после исчерпания объема начнет действовать безлим в сети Киевстар);

100 SMS по Украине;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video).

Вне тарифного наполнения звонки на другие мобильные и городские номера по Украине стоят 1,50 грн/мин. За пакет из десяти сообщений нужно заплатить 5 грн (если отправка международная — 10 грн). Передача данных через голосовой канал по Украине (СSD) стоит 0,50 грн/мин.

Также абоненты "Бизнес UA. Онлайн" могут активировать 2 Суперсилы на выбор без дополнительной оплаты. В перечень опций входит:

Киевстар ТВ (почти 400 каналов, 18 000+ фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу);

15 ГБ мобильного Интернета;

отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video и 1+1 video (кроме загрузки, обновления, покупок и просмотра рекламы);

5 ГБ в роуминге (действует в 28 странах);

SIM для планшета (можно использовать только для мобильного Интернета);

SIM для второго телефона (для исходящих звонков и трафика);

отсутствие тарификации при использовании приложений Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok.

Тариф действует по всей Украине, но подключение может быть ограничено на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий. Минимальный срок действия пакета услуг составляет 30 дней с даты его активации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выбрать тарифный план, который лучше всего подходит для бюджетного телефона. Кнопочными гаджетами до сих пор пользуются, но владельцам таких телефонов не нужен большой объем мобильного трафика. Они "охотятся" за минутами на разговоры.

Также мы писали, что Киевстар объявил о подписании соглашения на покупку 97% корпоративных прав Uklon. Полностью завершить процесс планируют в апреле. За акции пришлось заплатить 155,2 млн долларов. Обе компании продолжат функционировать отдельно.