Київстар став власником Uklon за 155 млн доларів — що буде з бізнесом

Магазин Київстару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор "Київстар" оголосив про підписання угоди на купівлю 97% корпоративних прав компанії Uklon. Це відома онлайн-платформа і застосунок замовлення автомобільного транспорту, яка також надає послуги доставки.

Деталі повідома пресслужба міжнародної телекомунікаційної групи VEON Ltd, яка володіє Київстаром.

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Що відомо про угоду

Повністю закрити угоду планують у квітні 2025 року після виконання стандартних умов. Право власності на 97% акцій Uklon обійшлося у 155,2 млн доларів. В оголошенні VEON йдеться, що купівля стала логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми та масштабуванні бізнесу.

"Для Uklon ця угода відкриває нові горизонти розвитку: від збільшення стратегічних інвестицій у цифрові сервіси та створення додаткових робочих місць, до виходу на нові ринки за підтримки глобального цифрового оператора VEON, материнської компанії Київстар", — зазначила пресслужба.

На офіційному сайті Uklon також прокоментували ситуацію. Передбачається, що обидві компанії залишаться окремими бізнесами, а СЕО Uklon Сергій Гришков із командою в повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів. Тобто глобально для клієнтів нічого не зміниться, вони надалі зможуть отримувати послуги, користуючись можливостями онлайн-платформи і мобільного додатку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, клієнти Київстару можуть отримати знижки 20% і 50% на оплату тарифів "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила". Для цього потрібно придбати смартфон із покриттям 4G, підключити пакет послуг і користуватися мобільним зв’язком.

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