Киевстар стал владельцем Uklon за 155 млн долларов — что будет с бизнесом

Магазин Киевстара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор "Киевстар" объявил о подписании соглашения на покупку 97% корпоративных прав компании Uklon. Это известная онлайн-платформа и приложение заказа автомобильного транспорта, которая также предоставляет услуги доставки.

Детали сообщила пресс-служба международной телекоммуникационной группы VEON Ltd, которая владеет Киевстаром.

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Что известно о соглашении

Полностью закрыть соглашение планируют в апреле 2025 года после выполнения стандартных условий. Право собственности на 97% акций Uklon обошлось в 155,2 млн долларов. В объявлении VEON говорится, что покупка стала логичным шагом в развитии встроенной цифровой экосистемы и масштабировании бизнеса.

"Для Uklon это соглашение открывает новые горизонты развития: от увеличения стратегических инвестиций в цифровые сервисы и создания дополнительных рабочих мест до выхода на новые рынки при поддержке глобального цифрового оператора VEON, материнской компании Киевстар", — отметила пресс-служба.

На официальном сайте Uklon также прокомментировали ситуацию. Предполагается, что обе компании останутся отдельными бизнесами, а СЕО Uklon Сергей Гришков с командой в полном составе продолжит работу над развитием продуктов и сервисов.

То есть глобально для клиентов ничего не изменится, они в дальнейшем смогут получать услуги, используя возможности онлайн-платформы и мобильного приложения.

"После закрытия соглашения мы будем инвестировать в расширение экосистемы сервисов и продуктов Uklon, в частности многофункциональных приложений для пассажиров и водителей, в развитие синергии между бизнесами, в дальнейшую экспансию Uklon в другие страны, а также новые рынки", — констатировала директор по бизнес развитию и корпоративной стратегии Киевстар Зоя Дроншкевич.

Отметим, что еще в феврале 2025 года Антимонопольный комитет Украины разрешил Киевстару приобрести сервис такси Uklon. А в конце января стороны официально подтвердили проведение переговоров о потенциальной покупке акций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиенты Киевстара могут получить скидки 20% и 50% на оплату тарифов "LOVE UA Свет" или "LOVE UA Сила". Для этого нужно приобрести смартфон с покрытием 4G, подключить пакет услуг и пользоваться мобильной связью.

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