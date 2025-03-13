Найдешевший тариф для українців у березні 2025 — що вигідно підключити

Чоловік з телефоном. Фото: Unsplash

Популярні оператори пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець, аби всі категорії українців мали змогу підібрати пакет послуг за індивідуальними потребами. Серед активних пропозицій є кілька бюджетних варіантів, здатних задовольнити вимоги клієнтів щодо мобільного зв’язку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф найдешевший у березні 2025 року — від Київстару, Vodafone чи lifecell.

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Найдешевший мобільний тариф

Ми порівняли пропозиції мобільних операторів і дійшли до висновку, що найдешевшим із наявних активних пакетів послуг є Red Start від Vodafone. Він коштує 240 грн на місяць або 200 грн протягом першого року користування, якщо перенести номер у мережу Vodafone за допомогою сервісу MNP. За такі гроші абоненти отримають:

20 ГБ трафіку;

безлімітні дзвінки на номери Vodafone;

200 хвилин на розмови по Україні;

200 SMS (6 грн/повідомлення за кордон).

Додатково в тариф входить послуга Online PASS — безлімітний мобільний трафік на максимальній швидкості під час користування месенджерами (текст і картинки), зокрема Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom. Також тарифікація відсутня на аудіо- і відеодзвінки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

Бюджетний тариф від Vodafone. Фото: скриншот

Ми визначили тариф Red Start від Vodafone як найдешевший, оскільки його можуть підключити всі українці без винятку. У Київстарі є пакети послуг "LOVE UA Комфорт" і "LOVE UA Комфорт Домашній" за 140 і 200 грн на місяць відповідно, але вони доступні лише людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Плюс тарифний план "LOVE UA Магніт Контракт", який коштує 220 грн на місяць, можна підключити за умови перенесення мобільного номера в мережу Київстару, що сильно звужує категорії абонентів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти lifecell можуть економити на мобільному зв’язку завдяки послузі "Тарифна підписка". Вона дозволяє замовити сервіси наперед, оплативши користування за 6 чи 12 місяців. Так вдасться заощадити 10-15% на тарифах "Максі" і "Мега" від lifecell.

Також ми писали, що Київстар закрив для нових підключень корпоративний тарифний план "Business LOVE UA. Магніт". Натомість з’явиться пакет послуг з аналогічною назвою, але невідомо, скільки він коштуватиме та які обсяги сервісів надаватиме.