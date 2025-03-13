Самый дешевый тариф для украинцев в марте 2025 года — что выгодно подключить

Мужчина с телефоном. Фото: Unsplash

Популярные операторы предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек, чтобы все категории украинцев могли подобрать пакет услуг по индивидуальным потребностям. Среди активных предложений есть несколько бюджетных вариантов, способных удовлетворить требования клиентов относительно мобильной связи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф самый дешевый в марте 2025 года – от Киевстара, Vodafone или lifecell.

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Самый дешевый мобильный тариф

Мы сравнили предложения мобильных операторов и пришли к выводу, что самым дешевым из имеющихся активных пакетов услуг является Red Start от Vodafone. Он стоит 240 грн в месяц или 200 грн в течение первого года пользования, если перенести номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. За такие деньги абоненты получат:

20 ГБ трафика;

безлимитные звонки на номера Vodafone;

200 минут на разговоры по Украине;

200 SMS (6 грн/сообщение за границу).

Дополнительно в тариф входит услуга Online PASS — безлимитный мобильный трафик на максимальной скорости во время пользования мессенджерами (текст и картинки), в частности Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom. Также тарификация отсутствует на аудио- и видеозвонки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

Бюджетный тариф от Vodafone. Фото: скриншот

Мы определили тариф Red Start от Vodafone как самый дешевый, поскольку его могут подключить все украинцы без исключения. У Киевстара есть пакеты услуг "LOVE UA Комфорт" и "LOVE UA Комфорт Домашний" за 140 и 200 грн в месяц соответственно, но они доступны только пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Плюс тарифный план "LOVE UA Магнит Контракт", который стоит 220 грн в месяц, можно подключить при условии переноса мобильного номера в сеть Киевстара, что сильно сужает категории абонентов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты lifecell могут экономить на мобильной связи благодаря услуге "Тарифная подписка". Она позволяет заказать сервисы заранее, оплатив пользование за 6 или 12 месяцев. Так удастся сохранить 10-15% на тарифах "Макси" и "Мега" от lifecell.

Также мы писали, что Киевстар закрыл для новых подключений корпоративный тарифный план "Business LOVE UA. Магнит". Взамен появится пакет услуг с аналогичным названием, но неизвестно, сколько он будет стоить и какие объемы сервисов предоставит.