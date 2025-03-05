Київстар готує закриття популярного тарифу — без чого клієнти залишаться в березні

Магазин Київстару в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор "Київстар" оголосив про закриття тарифного плану з 11 березня. Пакет послуг стане недоступний для нових підключень плюс його перейменують. Натомість абоненти зможуть перейти на новий тариф і користуватися всіма перевагами.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Нововведення торкнеться корпоративних клієнтів і тарифу "Business LOVE UA. Магніт". Після 11 березня його не вдасться під'єднати, а до назви додадуть приставку 2024. Звісно, всі абоненти, які встигнуть активувати пакет послуг до закриття, зможуть надалі користуватися його сервісами.

"Натомість з 11 березня 2025 року запускається новий тариф — Business LOVE UA. Магніт для корпоративних клієнтів. Він буде доступний для абонентів, що переходять на Київстар від іншого оператора зі збереженням номера", — написали в компанії.

Йдеться про послугу MNP, яка дозволяє змінити мобільного оператора, не хвилюючись за прив’язані паролі, картки та додатки, адже номер залишиться той самий. До 10 березня українці мають змогу під'єднати спеціальний тариф "Business LOVE UA. Магніт" за акційною ціною.

Які умови тарифу

Він коштуватиме всього 100 грн на місяць протягом перших 12 місяців користування. Потім вартість становитиме 175 грн. За такі гроші корпоративні клієнти Київстару отримають:

20 ГБ трафіку;

4,3 ГБ у роумінгу;

1200 хвилин на Київстар, інші мобільні та міські номери по Україні (після закінчення — безлім на Київстар);

100 SMS по Україні;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video).

Також у пакеті — Суперсила без доплат. Абоненти можуть безплатно отримати безлім на Інтернет (80 ГБ без обмеження швидкості), безлім на дзвінки по Україні, Київстар ТБ (майже 400 каналів і велика колекція фільмів/серіалів), SMS-безлім, 50 хвилин для дзвінків за кордон, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, дротовий інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Переваг бізнес-підключення є багато. Наприклад, усі номери реєструються на компанію, а під’єднати до єдиної мережі можна будь-яку кількість номерів. Плюс мобільний зв’язок працюватиме, навіть якщо на рахунку нульовий баланс. Клієнти отримають окрему лінію підтримки, персонального менеджера та можливість спілкування в онлайн-чаті.

Нагадаємо, мобільні оператори пропонують дешеві тарифи клієнтам. Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують абонентів пакетами послуг на різний гаманець, аби кожен міг користуватися зв’язком/Інтернетом. Ми дізналися, які тарифи найдешевші в березні 2025 року.

Також ми писали, що Vodafone знову підняв вартість тарифних планів. З 1 березня подорожчали пакети послуг за контрактом, а саме RED Start, RED Pro, RED Unlim Max, RED Unlim Plus та Vodafone Ultra. Натомість наповненість тарифів залишилася без змін.