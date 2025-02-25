Нові ціни в Київстарі – за які послуги українцям доведеться платити більше

Магазин Київстару в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Один із популярних українських мобільних операторів оголосив про зміни в умовах користування деякими послугами. Київстар оновив наповнення додаткових пакетів і водночас підняв вартість.

Сайт Новини.LIVE розповідає, про які нововведення попередив Київстар на офіційному сайті.

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Додатковий мобільний трафік

Абоненти можуть замовляти додаткові мегабайти, якщо не вистачає обсягу в тарифному плані. Зокрема пакет "Нічний" передбачає 10 ГБ мобільного трафіку за 30 грн, але доступ в Інтернет відкритий у певні години — з 23:00 до 07:00. Відтепер українці платитимуть 50 грн, отримуючи 50 ГБ.

Плюс у пакеті "День Онлайн" клієнтам дозволялося вибрати 1 000 МБ або 4 000 МБ додатково за 15 грн. Але в оновленій версії Київстар надає безлімітний Інтернет-трафік без обмежень швидкості. Вартість становить 30 грн у день підключення.

Послуга "Ми разом"

З 28 лютого 2025 року з абонентів контракту і передплати не стягуватимуть кошти за користування послугою "Ми разом". Наразі доводиться платити 10 грн/100 днів.

"Нагадаємо, що за допомогою послуги Ми разом абоненти передплати можуть телефонувати на улюблений номер Київстар, навіть якщо на рахунку немає коштів і тариф не оплачений. Абоненти контракту можуть користуватись послугою, навіть коли на рахунку мінус і зв’язок не працює", — зазначили в Київстарі.

Змінити улюблений номер українці можуть не частіше одного разу на календарний місяць. Зауважимо, послуга не працює в роумінгу.

Viber-розсилки

Мобільний оператор переглянув умови користування сервісом "Розсилка Viber-повідомлень" для корпоративних клієнтів. З 1 березня вартість послуги збільшиться, а щоб дізнатися суму, необхідно звернутися до персонального менеджера або за номером 0 800 303 466 (ціну розраховують індивідуально залежно від кількості повідомлень).

В компанії зауважили, що причинами нововведення стали економічні та ринкові умови, а також потреба підтримувати роботу мережі на всій території України, надаючи стабільні послуги зв’язку. Тож Київстар змушений підняти вартість пропозиції для бізнес-клієнтів.

Нагадаємо, багатьом абонентам не потрібен мобільний трафік, бо вони здебільшого користуються Wi-Fi. Оператори пропонують клієнтам вигідні тарифні плани з невеликим обсягом гігабайт, що дозволяє економити на зайвих послугах.

Також ми писали, що Київстар, Vodafone та lifecell дозволяють підключити тарифи для людей похилого віку. Пенсіонери не потребують великих обсягів мобільного Інтернету, зате швидко використовують хвилини на розмови.