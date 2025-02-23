Тариф від Київстару, Vodafone чи lifecell – що обрати, якщо не потрібен мобільний трафік

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Не всі власники смартфонів активно користуються мобільним Інтернетом. Чимало абонентів постійно підключаються до Wi-Fi, отже трафік на гаджеті їм не потрібен. Проблема в тому, що майже всі тарифні плани від операторів містять значні обсяги гігабайт. А це впливає на вартість пакету послуг. Але існують бюджетні пропозиції з невеликим вмістом мобільного трафіку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф — від Київстару, Vodafone чи lifecell — найкраще підходить для абонентів, яким не потрібні гігабайти.

Читайте також:

Найкращий мобільний тариф для користувачів Wi-Fi

Ми порівняли пропозиції популярних мобільних операторів і з’ясували, що найбільшу вигоду отримають абоненти Київстару, які підключать тариф "LOVE UA Світло Контракт". Він перебуває у середньому ціновому діапазоні, але його перевага — в доступності всім українцям.

Бо компанія забезпечує дешевими пакетами послуг, але вони доступні окремим категоріям громадян, зокрема особам з інвалідністю, людям похилого віку (60 років і більше) та клієнтам, які перенесли номер з іншої мережі.

Тарифний план коштує 250 грн на місяць і містить 20 ГБ трафіку. Цього буде достатньо на випадок непередбачуваних обставин, коли треба скористатися мобільним Інтернетом, а Wi-Fi без пароля поблизу немає. Ще в пакет входить:

6,1 ГБ у роумінгу;

безлім на розмови в мережі Київстару;

150 хвилин на розмови з абонентами інших операторів і за кордон (на номери Бельгії, Індії, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, США, Чехії, Швеції);

100 SMS по Україні;

послуга "Київстар ТБ Легкий" (200+ каналів, базова колекція фільмів, серіалів і шоу від 1+1 Video).

Родзинкою тарифу "LOVE UA Світло Контракт" є дві Суперсили на вибір. Тобто користувачі можуть підключити додаткові сервіси абсолютно безплатно, що робить пакет послуг одним із найвигідніших по співвідношенню ціни до наповнення.

Українці мають змогу активувати:

Інтернет-безлім (80 ГБ без обмеження швидкості);

Дзвінки-безлім (на інші мобільні та міські номери по Україні);

SMS-безлім;

Київстар ТБ (18 000+ фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу, а також 380+ каналів);

Відео на ходу (відсутність тарифікації при використанні додатків YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 хвилин на інші мережі та за кордон;

5 ГБ у роумінгу;

SIM для планшета (можна використати лише для мобільного Інтернету);

SIM для другого телефона (для вихідних дзвінків і трафіку);

Соцмережі та месенджери (відсутність тарифікації при використанні застосунків Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok та ін.).

Оскільки Суперсили, пов’язані з мобільним Інтернетом, абонентам не потрібні, то вигідніше активувати безлім на дзвінки чи підключити Київстар ТБ з доступом до багатьох популярних каналів. Клієнтам дається свобода вибору, тож вони можуть підібрати Суперсили відповідно до індивідуальних потреб.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсіонери також потребують бюджетних тарифних планів. Київстар дозволяє клієнтам похилого віку підключити пакет послуг "LOVE UA Комфорт" за 140 грн на місяць. Він забезпечить абонентів усіма необхідними сервісами, хоча коштує відносно недорого.

Також ми писали, що популярний мобільний оператор Vodafone знову збільшить вартість тарифів. Перегляд вартості торкнеться контрактних пакетів послуг із 1 березня 2025 року. Йдеться про тарифні плани RED Start, RED Pro, RED Unlim Max, RED Unlim Plus та Vodafone Ultra.