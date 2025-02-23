Тариф от Киевстара, Vodafone или lifecell – что выбрать, если не нужен мобильный трафик

Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Не все владельцы смартфонов активно пользуются мобильным Интернетом. Многие абоненты постоянно подключаются к Wi-Fi, следовательно трафик на гаджете им не нужен. Проблема в том, что почти все тарифные планы от операторов содержат значительные объемы гигабайт. А это влияет на стоимость пакета услуг. Но существуют бюджетные предложения с небольшим содержанием мобильного трафика.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тариф — от Киевстара, Vodafone или lifecell — лучше всего подходит для абонентов, которым не нужны гигабайты.

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Мы сравнили предложения популярных мобильных операторов и выяснили, что наибольшую выгоду получат абоненты Киевстара, которые подключат тариф "LOVE UA Свет Контракт". Он находится в среднем ценовом диапазоне, но его преимущество — в доступности всем украинцам.

Ведь компания обеспечивает дешевыми пакетами услуг, но они доступны отдельным категориям граждан, в частности лицам с инвалидностью, пожилым людям (60 лет и больше) и клиентам, которые перенесли номер из другой сети.

Тарифный план стоит 250 грн в месяц и содержит 20 ГБ трафика. Этого будет достаточно на случай непредвиденных обстоятельств, когда надо воспользоваться мобильным Интернетом, а Wi-Fi без пароля поблизости нет. Еще в пакет входит:

6,1 ГБ в роуминге;

безлим на разговоры в сети Киевстара;

150 минут на разговоры с абонентами других операторов и за границу (на номера Бельгии, Индии, Испании, Италии, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, США, Чехии, Швеции);

100 SMS по Украине;

услуга "Киевстар ТВ Легкий" (200+ каналов, базовая коллекция фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video).

Изюминкой тарифа "LOVE UA Свет Контракт" являются две Суперсилы на выбор. То есть пользователи могут подключить дополнительные сервисы абсолютно бесплатно, что делает пакет услуг одним из самых выгодных по соотношению цены к наполнению.

Украинцы могут активировать:

Интернет-безлим (80 ГБ без ограничения скорости);

Звонки-безлим (на другие мобильные и городские номера по Украине);

SMS-безлим;

Киевстар ТВ (18 000+ фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу, а также 380+ каналов);

Видео на ходу (отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 минут на другие сети и за границу;

5 ГБ в роуминге;

SIM для планшета (можно использовать только для мобильного Интернета);

SIM для второго телефона (для исходящих звонков и трафика);

Соцсети и мессенджеры (отсутствие тарификации при использовании приложений Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok и др.)

Поскольку Суперсилы, связанные с мобильным Интернетом, абонентам не нужны, то выгоднее активировать безлим на звонки или подключить Киевстар ТВ с доступом ко многим популярным каналам. Клиентам дается свобода выбора, поэтому они могут подобрать Суперсилы в соответствии с индивидуальными потребностями.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсионеры также нуждаются в бюджетных тарифных планах. Киевстар позволяет клиентам пожилого возраста подключить пакет услуг "LOVE UA Комфорт" за 140 грн в месяц. Он обеспечит абонентов всеми необходимыми сервисами, хотя стоит относительно недорого.

Также мы писали, что популярный мобильный оператор Vodafone снова увеличит стоимость тарифов. Пересмотр стоимости коснется контрактных пакетов услуг с 1 марта 2025 года. Речь идет о тарифных планах RED Start, RED Pro, RED Unlim Max, RED Unlim Plus и Vodafone Ultra.