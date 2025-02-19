Найкращий тариф для українців 60+ — що обрати від Київстару, Vodafone або lifecell

Пенсіонерка і жінка з телефоном. Фото: Pexels

Пенсіонерам необхідно підбирати вигідні тарифи від мобільних операторів, аби вони не переплачували за послуги, якими не планують користуватися. Чимало сервісів подорожчали наприкінці 2024 — на початку 2025 років, але досі існують бюджетні пропозиції, що найкраще підходять людям похилого віку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тарифний план обрати українцям у віці 60+.

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Найкращий тариф для пенсіонерів

Київстар, Vodafone та lifecell підняли вартість послуг, закрили деякі бюджетні тарифні плани, змінили умови обслуговування для активних пакетів. Тож абоненти змушені переглядати вибір мобільних сервісів для економії. Пенсіонерам найважче, бо дешевих тарифів залишилося дуже мало. А переплачувати за непотрібні обсяги послуг не хочеться.

Проте Київстар залишив клієнтам можливість підключити "LOVE UA Комфорт" за 140 грн на місяць. Ця пропозиція доступна виключно особам з інвалідністю і людям похилого віку, яким виповнилося 60 років і більше. За відносно невелику плату вони отримають:

6 ГБ трафіку (пенсіонери здебільшого не користуються мобільним Інтернетом);

безлім на дзвінки в мережі Київстару;

60 хвилин на розмови з абонентами інших операторів по Україні;

60 SMS;

послугу "Київстар ТБ Легкий" (200+ каналів, базова колекція фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video).

Пенсіонерам може знадобитися більше хвилин на розмови, причому як по Україні, так і за кордоном. Бо чимало громадян виїхали, але їх родичі та знайомі залишилися в рідних місцях. Аби завжди бути на зв’язку з рідними, можна активувати Суперсилу. Це окрема послуга, яка надається клієнтам безплатно. В межах тарифу "LOVE UA Комфорт" доступні такі додаткові обсяги:

безлімітний трафік (80 ГБ без обмеження швидкості);

необмежені дзвінки на всі мобільні та міські номери по Україні;

SMS безлім;

100 хвилин на розмови по Україні (окрім мережі Київстару) і за кордон (на номери Польщі, Італії, Іспанії, Молдови, Румунії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю та Індії);

відсутність тарифікації при користуванні месенджерами та соціальними мережами (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok тощо).

Враховуючи наявність Суперсили, абоненти отримають великий набір послуг за бюджетну вартість. Люди похилого віку можуть користуватися лише тими сервісами, які найбільше потрібні, не переплачуючи за додаткове наповнення тарифного плану.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти можуть зекономити на тарифних планах, якщо підключать сімейний пакет послуг. Пропозиції дозволяють активувати один набір сервісів на кілька номерів і спільно користуватися обсягами трафіку, хвилин на розмови та повідомлень.

Також ми писали, що деякі мобільні тарифи краще підходять для кнопкових телефонів, бо містять мінімальний обсяг трафіку. Зате пропонують абонентам значну кількість хвилин на розмови в Україні та за кордоном плюс SMS. Ці послуг потрібніші, ніж доступ в Інтернет.