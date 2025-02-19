Лучший тариф для украинцев 60+ — что выбрать от Киевстара, Vodafone или lifecell

Пенсионерка и женщина с телефоном. Фото: Pexels

Пенсионерам необходимо подбирать выгодные тарифы от мобильных операторов, чтобы они не переплачивали за услуги, которыми не планируют пользоваться. Многие сервисы подорожали в конце 2024 — начале 2025 годов, но все еще существуют бюджетные предложения, которые лучше всего подходят пожилым людям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тарифный план выбрать украинцам в возрасте 60+.

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Киевстар, Vodafone и lifecell подняли стоимость услуг, закрыли некоторые бюджетные тарифные планы, изменили условия обслуживания для активных пакетов. Поэтому абоненты вынуждены пересматривать выбор мобильных сервисов для экономии. Пенсионерам труднее всего, ведь дешевых тарифов осталось очень мало. А переплачивать за ненужные объемы услуг не хочется.

Однако Киевстар оставил клиентам возможность подключить "LOVE UA Комфорт" за 140 грн в месяц. Это предложение доступно исключительно лицам с инвалидностью и пожилым людям, которым исполнилось 60 лет и больше. За относительно небольшую плату они получат:

6 ГБ трафика (пенсионеры по большей части не пользуются мобильным Интернетом);

безлим на звонки в сети Киевстара;

60 минут на разговоры с абонентами других операторов по Украине;

60 SMS;

услугу "Киевстар ТВ Легкий" (200+ каналов, базовая коллекция фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video).

Пенсионерам может понадобиться больше минут на разговоры, причем как по Украине, так и за рубежом. Потому что многие граждане выехали, но их родственники и знакомые остались в родных местах. Дабы всегда быть на связи с родными, можно активировать Суперсилу. Это отдельная услуга, которая предоставляется клиентам бесплатно. В рамках тарифа "LOVE UA Комфорт" доступны такие дополнительные объемы:

безлимитный трафик (80 ГБ без ограничения скорости);

неограниченные звонки на все мобильные и городские номера по Украине;

SMS безлим;

100 минут на разговоры по Украине (кроме сети Киевстара) и за границу (на номера Польши, Италии, Испании, Молдовы, Румынии, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая и Индии);

отсутствие тарификации при пользовании мессенджерами и социальными сетями (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok и т.д.).

Учитывая наличие Суперсилы, абоненты получат большой набор услуг за бюджетную стоимость. Пожилые люди могут пользоваться только теми сервисами, которые больше всего нужны, не переплачивая за дополнительное наполнение тарифного плана.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты могут сэкономить на тарифных планах, если подключат семейный пакет услуг. Предложения позволяют активировать один набор сервисов на несколько номеров и совместно пользоваться объемами трафика, минут на разговоры и сообщений.

Также мы писали, что некоторые мобильные тарифы лучше подходят для кнопочных телефонов, так как содержат минимальный объем трафика. Зато предлагают абонентам значительное количество минут на разговоры в Украине и за рубежом плюс SMS. Эти услуги нужнее, чем доступ в Интернет.