Від Київстару, Vodafone чи lifecell – який тариф найкращий для родини у 2025 році

Магазин lifecell у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці можуть економити на мобільних тарифах, підключаючи один пакет послуг на кілька номерів. Це вигідно для близьких родичів, зокрема батьків і дітей. Не доведеться переплачувати за трафік і хвилини на розмови, водночас вдасться контролювати, як часто дитина користується мобільним Інтернетом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тарифний план обрати великій сім’ї — від Київстару, Vodafone чи lifecell.

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Найкращим рішенням для абонентів, створеним спеціально під запит, є тарифні плани в лінійці "Смарт Сім’я" від lifecell. Компанія забезпечує клієнтів трьома пакетами послуг на різний гаманець, можна обрати варіант, який підходить за наповненням:

S — 20 ГБ трафіку, 500 хвилин на розмови по Україні, безлім у мережі lifecell, 500 SMS;

M — 30 ГБ трафіку, 750 хвилин на розмови по Україні, безлім у мережі lifecell, 1 000 SMS;

L — 50 ГБ трафіку, 1 500 хвилин на розмови по Україні, безлім у мережі lifecell, 1 500 SMS.

Сімейні тарифи від lifecell. Фото: скриншот

Також у вартість пакета послуг входить необмежене користування соціальними мережами, месенджерами та освітніми платформами. Тобто Інтернет-трафік на застосунки не витрачається.

Особливістю лінійки "Смарт Сім’я" є можливість під'єднати до тарифів 5 різних номерів. Всі абоненти користуватимуться спільними хвилинами на розмови, кількістю повідомлень та обсягами мобільного трафіку.

"За потреби, основний номер (ініціатор) може встановити ліміти для учасників групи на використання спільного пакету послуг. Для встановлення лімітів: *250# або у застосунку "Мій lifecell", — йдеться на офіційному сайті оператора.

Так батьки матимуть змогу контролювати час, який діти проводять в мережі Інтернет на смартфоні. Не потрібно підключати 3-4 тарифні плани кожному члену родини, тож економія буде значною.

Стандартна вартість пакетів послуг станом на лютий 2025 року: 375 грн на місяць ("Смарт Сім'я S"), 425 грн ("Смарт Сім'я M") та 500 грн ("Смарт Сім'я L").

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобільні оператори не ділять свої тарифи залежно від моделі гаджета. Тобто знайти конкретний пакет послуг для кнопкового телефону неможливо. Проте компанії забезпечують клієнтів пропозиціями, де більше хвилин на розмови та SMS, але мало Інтернет-трафіку.

Також ми писали, який тариф від Київстару, Vodafone або lifecell має найвигідніше співвідношення ціни до наповнення. Аби не переплачувати за непотрібні послуги, можна під'єднати пакет "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару за 250 грн на місяць.