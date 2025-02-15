От Киевстара, Vodafone или lifecell – какой тариф лучший для семьи в 2025 году

Магазин lifecell в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на мобильных тарифах, подключая один пакет услуг на несколько номеров. Это выгодно для близких родственников, в частности родителей и детей. Не придется переплачивать за трафик и минуты на разговоры, при этом удастся контролировать, как часто ребенок пользуется мобильным Интернетом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тарифный план выбрать большой семье — от Киевстара, Vodafone или lifecell.

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Лучшим решением для абонентов, созданным специально под запрос, являются тарифные планы в линейке "Смарт Семья" от lifecell. Компания обеспечивает клиентов тремя пакетами услуг на разный кошелек, можно выбрать вариант, который подходит по наполнению:

S — 20 ГБ трафика, 500 минут на разговоры по Украине, безлим в сети lifecell, 500 SMS;

M — 30 ГБ трафика, 750 минут на разговоры по Украине, безлим в сети lifecell, 1 000 SMS;

L — 50 ГБ трафика, 1 500 минут на разговоры по Украине, безлим в сети lifecell, 1 500 SMS.

Семейные тарифы от lifecell. Фото: скриншот

Также в стоимость пакета услуг входит неограниченное пользование социальными сетями, мессенджерами и образовательными платформами. То есть Интернет-трафик на приложения не расходуется.

Особенностью линейки "Смарт Семья" является возможность подключить к тарифам 5 разных номеров. Все абоненты будут пользоваться общими минутами на разговоры, количеством сообщений и объемами мобильного трафика.

"При необходимости, основной номер (инициатор) может установить лимиты для участников группы на использование общего пакета услуг. Для установления лимитов: *250# или в приложении "Мой lifecell", — говорится на официальном сайте оператора.

Так родители смогут контролировать время, которое дети проводят в сети Интернет на смартфоне. Не нужно подключать 3-4 тарифных плана каждому члену семьи, поэтому экономия будет значительной.

Стандартная стоимость пакетов услуг по состоянию на февраль 2025 года: 375 грн в месяц ("Смарт Семья S"), 425 грн ("Смарт Семья M") и 500 грн ("Смарт Семья L").

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобильные операторы не делят свои тарифы в зависимости от модели гаджета. То есть найти конкретный пакет услуг для кнопочного телефона невозможно. Однако компании обеспечивают клиентов предложениями, где больше минут на разговоры и SMS, но мало Интернет-трафика.

Также мы писали, какой тариф от Киевстара, Vodafone или lifecell имеет самое выгодное соотношение цены к наполнению. Чтобы не переплачивать за ненужные услуги, можно подключить пакет "LOVE UA Свет Контракт" от Киевстара за 250 грн в месяц.