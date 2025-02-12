Тариф для кнопкових телефонів – що обрати в Київстарі, Vodafone та lifecell

Кнопкові телефони. Фото: Pexels

Чимало українців досі користуються звичайними кнопковими телефонами замість сучасних смартфонів. Тож постає питання, чи існують окремі мобільні тарифи для таких пристроїв і які пакети послуг найкраще підійдуть для абонентів Київстару, Vodafone та lifecell.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф обрати для кнопкового телефону у 2025 році.

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Чому немає тарифів для кнопкових телефонів

Мобільні оператори не ділять пакети послуг залежно від типу пристрою. По-перше, в цьому немає сенсу, бо всі тарифи уніфіковані, незалежно від моделі телефону. По-друге, економічно невигідно розробляти спеціальні пропозиції, адже кількість користувачів кнопкових гаджетів планомірно зменшується.

Абоненти Київстару, Vodafone та lifecell можуть обрати відповідний тарифний план із доступних лінійок, акцентуючи увагу на потрібних сервісах. Очевидно, що клієнтам знадобиться більше хвилин на розмови по Україні та за кордоном плюс SMS. Водночас Інтернет-трафік можна мінімізувати, економлячи на обсягах послуг.

Тарифи мобільних операторів

Київстар пропонує бюджетний тариф під назвою "LOVE UA Комфорт" за 140 грн на місяць. Його можуть підключити лише люди похилого віку (від 60 років) та особи з інвалідністю. Власне, якраз пенсіонери найчастіше користуються кнопковими телефонами. За такі гроші українці отримають:

6 ГБ трафіку;

безлім на розмови в мережі Київстар;

60 хвилин на дзвінки по Україні;

50 SMS;

одну Суперсилу без доплат.

Завдяки Суперсилі абоненти можуть безплатно підключити додаткові сервіси, серед яких найпотрібнішими для власників кнопкових пристроїв є безлім на розмови по Україні, безмежна кількість повідомлень і 100 хвилин на дзвінки в роумінгу.

Абонентам Vodafone підійде тариф Red Start за 190 грн на місяць (150 грн для нових клієнтів протягом перших шести місяців користування). Він включає 20 ГБ мобільного трафіку, безлім у мережі Vodafone, 200 хвилин на розмови по Україні та 200 SMS.

lifecell у лютому 2025 році архівував більшість тарифних планів, залишивши для підключення всього кілька пакетів послуг. Із них можна обрати тариф "Максі" за 300 грн на місяць (250 грн — за умови персоніфікації номера, 190 грн — при перенесені номера в мережу lifecell).

За такі гроші доступно 40 ГБ трафіку (20 ГБ, якщо невчасно оплатити пакет), 1500 хвилин на всі номери по Україні (750 хвилин за протермінування платежу), безлім у мережі lifecell.

Нагадаємо, мобільні оператори пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Найдешевші пакети послуг не можуть похвалитися значним наповненням, але доступних обсягів трафіку і хвилин на розмови вистачає для щоденного використання.

Також ми писали, що іноді швидкість мобільного Інтернету не задовольняє потреби абонентів. Але клієнти українських операторів можуть самостійно посилити сигнал. Зазвичай проблеми викликає слабке покриття мережі, технічні обмеження смартфона і велика кількість фонових додатків.