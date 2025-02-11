Як прискорити мобільний інтернет — способи, які посилять сигнал

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Мобільний інтернет є невіднятною частиною сучасного життя, проте часом його швидкість залишає бажати кращого. Відео довго завантажується, повідомлення не відправляються, а сторінки відкриваються із запізненням.

Про те, чому так відбувається та як виправити ситуацію, пише УНІАН.

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Основні причини низької швидкості 4G:

слабке покриття мережі;

перевантаження базових станцій;

технічні обмеження смартфона;

велика кількість фонових додатків;

перешкоди у приміщенні — бетонні стіни, погодні умови.

Щоб покращити сигнал, спробуйте перезавантажити телефон, перемикнутися на інший діапазон (наприклад, з 4G на 3G) або змінити своє місце розташування.

Як прискорити мобільний інтернет

Є два найпростіші методи покращення з'єднання:

Перезапустіть мережу

Якщо ви змінили місцеперебування, але телефон все ще використовує старе підключення, активуйте "режим польоту" на 10 секунд, а потім вимкніть його. Це змусить пристрій заново знайти мережу. Перезавантаження також може допомогти, особливо після подорожей між країнами.

Підключайтеся до Wi-Fi вдома

Якщо є можливість, використовуйте Wi-Fi замість мобільного інтернету — це забезпечить стабільніше з'єднання, особливо під час відеодзвінків.

Також можна використати додаткові налаштування для стабільного зв'язку.

Для Android:

оберіть у налаштуваннях пріоритетне з'єднання (4G або 5G);

очистіть кеш мобільної мережі через "Інструментарій SIM";

змініть DNS на Google (8.8.8.8 та 8.8.4.4);

вмикайте та вимикайте режим "у літаку" для оновлення з'єднання.

Для iPhone:

оновіть налаштування оператора (у розділі "Про цей пристрій");

вручну виберіть 4G у налаштуваннях стільникових даних;

очистіть кеш браузера Safari;

вимкніть автоматичне оновлення застосунків в App Store.

У деяких випадках допомагає VPN — він може забезпечити стабільніше підключення до інтернету.

Що робити, якщо немає світла

Через удари по критичній інфраструктурі та аварійні відключення зв'язок може погіршуватися. Щоб зменшити вплив таких факторів, варто:

перемикатися на 3G, якщо 4G перевантажений;

використовувати Wi-Fi-роутер із живленням від повербанка;

підходити ближче до вікна або підійматися вище для кращого сигналу;

мінімізувати роботу фонових програм;

протестувати мобільний зв'язок інших операторів.

Завдяки цим порадам можна значно покращити якість мобільного інтернету та уникнути проблем із повільним з'єднанням.

Нагадаємо, українські оператори мобільного зв'язку мали забезпечити стабільну роботу мережі протягом 10 годин без світла. Виконати вимогу вони повинні були з 1 лютого 2025 року, однак, попри значні інвестиції, повністю це їм не вдалося.

Також ми писали, що інколи трапляється, що дзвінок миттєво скидається під час спроби зробити виклик. Така проблема може бути викликана незначними збоями, і вона має рішення.