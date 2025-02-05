Виклик одразу автоматично скидається під час дзвінка — як вирішити проблему

Чоловік розмовляє телефоном. Фото: Unsplash

Ситуація, коли дзвінок миттєво скидається, може бути викликана як незначними збоями, так і серйознішими проблемами з телефоном чи мережею. Є кілька причин, чому так може відбуватися, а також способи усунути проблему.

Про це пише GSMinfo.

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Неправильний тип мережі

Смартфони автоматично перемикаються між 4G, 3G та 2G залежно від потреби. Якщо в налаштуваннях обрано "Тільки 4G", телефон не зможе змінити режим для здійснення дзвінка, що й спричиняє миттєве скидання. Щоб виправити це, потрібно:

перейти в "SIM-карти й мобільні дані";

обрати потрібну SIM-карту;

відкрити "Переважний тип мережі";

змінити налаштування з "Тільки 4G" на "Авто 4G/3G/2G" або "4G/3G".

Ваш номер знаходиться у чорному списку

Якщо дзвінки скидаються лише при спробі додзвонитися до конкретної людини, можливо, ваш номер було заблоковано. Переконатися в цьому можна, зв'язавшись із контактом іншим способом.

Проблеми з телефоном співрозмовника

Якщо проблема виникає тільки з одним абонентом, причина може бути на його боці — увімкнений авіарежим, режим "Не турбувати" або технічні несправності.

Заборона на виклики

Іноді вихідні чи вхідні дзвінки блокуються через налаштування смартфона або мобільного оператора. Щоб перевірити це, потрібно:

відкрити додаток для дзвінків;

перейти в "Налаштування";

знайти пункт "Заборона викликів" або "Налаштування оператора зв'язку";

вимкнути обмеження.

Якщо налаштування телефону не містять блокувань, можливо, заборона активована на рівні оператора — це можна змінити в його мобільному застосунку або через службу підтримки.

Проблеми з апаратною частиною

Пошкоджена антена або інші внутрішні компоненти смартфона можуть впливати на приймання та передавання сигналу. Якщо телефон нещодавно падав або піддавався впливу вологи, варто звернутися до сервісного центру для діагностики.

Програмні збої та застаріле ПЗ

Інколи проблему викликають помилки в роботі операційної системи або застаріле програмне забезпечення. Оновлення ПЗ можна перевірити у "Налаштуваннях" — "Оновлення системи".

Стара або пошкоджена SIM-карта

Фізичні ушкодження SIM-карти або її старіння (8-10 років у використанні) можуть призводити до проблем зі зв'язком. Перед заміною варто перевірити її працездатність, вставивши в інший телефон.

Перешкоди в мережі або проблеми в оператора

Якщо дзвінки раптово почали скидатися, можливо, оператор проводить технічні роботи або сигнал блокується через місцеперебування (заміська місцевість, підвал, висотні будівлі). У такому разі варто перевірити зв'язок в іншому місці або зв'язатися з оператором.

Нагадаємо, сучасні Android-смартфони мають функції, які дозволяють захистити користувача від спам-дзвінків та інших небажаних викликів. На телефонах відомих брендів є інструменти, які допоможуть автоматично виявляти такі виклики.

Також ми писали, що однією з найновіших технологій у сучасних смартфонах є супутниковий зв'язок. Він дозволяє залишатися у мережі навіть у місцевості без мобільного покриття.