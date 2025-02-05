Вызов сразу автоматически сбрасывается во время звонка — как решить проблему

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Ситуация, когда звонок мгновенно сбрасывается, может быть вызвана как незначительными сбоями, так и более серьезными проблемами с телефоном или сетью. Есть несколько причин, почему так может происходить, а также способы устранить проблему.

Об этом пишет GSMinfo.

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Неправильный тип сети

Смартфоны автоматически переключаются между 4G, 3G и 2G в зависимости от потребности. Если в настройках выбрано "Только 4G", телефон не сможет изменить режим для совершения звонка, что и вызывает мгновенный сброс. Чтобы исправить это, нужно:

перейти в "SIM-карты и мобильные данные";

выбрать нужную SIM-карту;

открыть "Предпочтительный тип сети";

изменить настройки с "Только 4G" на "Авто 4G/3G/2G" или "4G/3G" или "4G/3G".

Ваш номер находится в черном списке

Если звонки сбрасываются только при попытке дозвониться до конкретного человека, возможно, ваш номер был заблокирован. Убедиться в этом можно, связавшись с контактом другим способом.

Проблемы с телефоном собеседника

Если проблема возникает только с одним абонентом, причина может быть на его стороне — включен авиарежим, режим "Не беспокоить" или технические неисправности.

Запрет на вызовы

Иногда исходящие или входящие звонки блокируются из-за настроек смартфона или мобильного оператора. Чтобы проверить это, нужно:

открыть приложение для звонков;

перейти в "Настройки";

найти пункт "Запрет вызовов" или "Настройки оператора связи";

отключить ограничения.

Если настройки телефона не содержат блокировок, возможно, запрет активирован на уровне оператора — это можно изменить в его мобильном приложении или через службу поддержки.

Проблемы с аппаратной частью

Поврежденная антенна или другие внутренние компоненты смартфона могут влиять на прием и передачу сигнала. Если телефон недавно падал или подвергался воздействию влаги, стоит обратиться в сервисный центр для диагностики.

Программные сбои и устаревшее ПО

Иногда проблему вызывают ошибки в работе операционной системы или устаревшее программное обеспечение. Обновление ПО можно проверить в "Настройках" — "Обновление системы".

Старая или поврежденная SIM-карта

Физические повреждения SIM-карты или ее старение (8-10 лет в использовании) могут приводить к проблемам со связью. Перед заменой стоит проверить ее работоспособность, вставив в другой телефон.

Помехи в сети или проблемы у оператора

Если звонки внезапно начали сбрасываться, возможно, оператор проводит технические работы или сигнал блокируется из-за местонахождения (загородная местность, подвал, высотные здания). В таком случае стоит проверить связь в другом месте или связаться с оператором.

Напомним, современные Android-смартфоны имеют функции, которые позволяют защитить пользователя от спам-звонков и других нежелательных вызовов. На телефонах известных брендов есть инструменты, которые помогут автоматически выявлять такие вызовы.

Также мы писали, что одной из самых новых технологий в современных смартфонах является спутниковая связь. Она позволяет оставаться в сети даже в местности без мобильного покрытия.