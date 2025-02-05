Вызов сразу автоматически сбрасывается во время звонка — как решить проблему

Смартфон сбрасывает вызов во время звонка — какие есть решения
Ситуация, когда звонок мгновенно сбрасывается, может быть вызвана как незначительными сбоями, так и более серьезными проблемами с телефоном или сетью. Есть несколько причин, почему так может происходить, а также способы устранить проблему.
Об этом пишет GSMinfo.
Почему смартфон сбрасывает вызов во время звонка
Неправильный тип сети
Смартфоны автоматически переключаются между 4G, 3G и 2G в зависимости от потребности. Если в настройках выбрано "Только 4G", телефон не сможет изменить режим для совершения звонка, что и вызывает мгновенный сброс. Чтобы исправить это, нужно:
- перейти в "SIM-карты и мобильные данные";
- выбрать нужную SIM-карту;
- открыть "Предпочтительный тип сети";
- изменить настройки с "Только 4G" на "Авто 4G/3G/2G" или "4G/3G" или "4G/3G".
Ваш номер находится в черном списке
Если звонки сбрасываются только при попытке дозвониться до конкретного человека, возможно, ваш номер был заблокирован. Убедиться в этом можно, связавшись с контактом другим способом.
Проблемы с телефоном собеседника
Если проблема возникает только с одним абонентом, причина может быть на его стороне — включен авиарежим, режим "Не беспокоить" или технические неисправности.
Запрет на вызовы
Иногда исходящие или входящие звонки блокируются из-за настроек смартфона или мобильного оператора. Чтобы проверить это, нужно:
- открыть приложение для звонков;
- перейти в "Настройки";
- найти пункт "Запрет вызовов" или "Настройки оператора связи";
- отключить ограничения.
Если настройки телефона не содержат блокировок, возможно, запрет активирован на уровне оператора — это можно изменить в его мобильном приложении или через службу поддержки.
Проблемы с аппаратной частью
Поврежденная антенна или другие внутренние компоненты смартфона могут влиять на прием и передачу сигнала. Если телефон недавно падал или подвергался воздействию влаги, стоит обратиться в сервисный центр для диагностики.
Программные сбои и устаревшее ПО
Иногда проблему вызывают ошибки в работе операционной системы или устаревшее программное обеспечение. Обновление ПО можно проверить в "Настройках" — "Обновление системы".
Старая или поврежденная SIM-карта
Физические повреждения SIM-карты или ее старение (8-10 лет в использовании) могут приводить к проблемам со связью. Перед заменой стоит проверить ее работоспособность, вставив в другой телефон.
Помехи в сети или проблемы у оператора
Если звонки внезапно начали сбрасываться, возможно, оператор проводит технические работы или сигнал блокируется из-за местонахождения (загородная местность, подвал, высотные здания). В таком случае стоит проверить связь в другом месте или связаться с оператором.
Напомним, современные Android-смартфоны имеют функции, которые позволяют защитить пользователя от спам-звонков и других нежелательных вызовов. На телефонах известных брендов есть инструменты, которые помогут автоматически выявлять такие вызовы.
Также мы писали, что одной из самых новых технологий в современных смартфонах является спутниковая связь. Она позволяет оставаться в сети даже в местности без мобильного покрытия.
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