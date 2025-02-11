Как ускорить мобильный интернет — способы, которые усилят сигнал

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Мобильный интернет является неотъемлемой частью современной жизни, однако порой его скорость оставляет желать лучшего. Видео долго загружается, сообщения не отправляются, а страницы открываются с опозданием.

О том, почему так происходит и как исправить ситуацию, пишет УНИАН.

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Основные причины низкой скорости 4G:

слабое покрытие сети;

перегрузка базовых станций;

технические ограничения смартфона;

большое количество фоновых приложений;

препятствия в помещении — бетонные стены, погодные условия.

Чтобы улучшить сигнал, попробуйте перезагрузить телефон, переключиться на другой диапазон (например, с 4G на 3G) или сменить свое местоположение.

Как ускорить мобильный интернет

Есть два самых простых метода улучшения соединения:

Перезапустите сеть

Если вы сменили местонахождение, но телефон все еще использует старое подключение, активируйте "режим полета" на 10 секунд, а затем выключите его. Это заставит устройство заново найти сеть. Перезагрузка также может помочь, особенно после путешествий между странами.

Подключайтесь к Wi-Fi дома

Если есть возможность, используйте Wi-Fi вместо мобильного интернета — это обеспечит более стабильное соединение, особенно во время видеозвонков.

Также можно использовать дополнительные настройки для стабильной связи.

Для Android:

выберите в настройках приоритетное соединение (4G или 5G);

очистите кэш мобильной сети через "Инструментарий SIM";

измените DNS на Google (8.8.8.8 и 8.8.4.4);

включайте и выключайте режим "в самолете" для обновления соединения.

Для iPhone:

обновите настройки оператора (в разделе "Об этом устройстве");

вручную выберите 4G в настройках сотовых данных;

очистите кэш браузера Safari;

отключите автоматическое обновление приложений в App Store.

В некоторых случаях помогает VPN — он может обеспечить более стабильное подключение к интернету.

Что делать, если нет света

Из-за ударов по критической инфраструктуре и аварийных отключений связь может ухудшаться. Чтобы уменьшить влияние таких факторов, стоит:

переключаться на 3G, если 4G перегружен;

использовать Wi-Fi-роутер с питанием от повербанка;

подходить ближе к окну или подниматься выше для лучшего сигнала;

минимизировать работу фоновых программ;

протестировать мобильную связь других операторов.

Благодаря этим советам можно значительно улучшить качество мобильного интернета и избежать проблем с медленным соединением.

Напомним, украинские операторы мобильной связи должны были обеспечить стабильную работу сети в течение 10 часов без света. Выполнить требование они должны были с 1 февраля 2025 года, однако, несмотря на значительные инвестиции, полностью им это не удалось.

Также мы писали, что иногда случается, что звонок мгновенно сбрасывается при попытке сделать вызов. Такая проблема может быть вызвана незначительными сбоями, и она имеет решение.