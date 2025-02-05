Київстар, Vodafone та lifecell — чи забезпечать зв'язок протягом 10 годин без світла

Вежа мобільного зв'язку. Фото: Unsplash

З 1 лютого мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell мали забезпечити стабільну роботу мережі протягом 10 годин без електропостачання. Це вимога Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). Проте, попри значні інвестиції в енергонезалежність, повністю виконати її не вдалося.

Про те, чому не вдалося виконати вимоги НЦУ та як змогли підготуватися мобільні оператори до блекаутів, пише Forbes Україна.

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Чому операторам не вдалося виконати вимоги

Жоден оператор не забезпечив стовідсоткову відповідність вимозі, що пояснюється її складністю, зазначає співрозмовник Forbes Ukraine одного з операторів. Це також підтвердив чиновник, знайомий із відповідними даними компаній.

Згідно з розпорядженням НЦУ від липня 2024 року, мобільні оператори повинні оснастити всі базові станції резервними джерелами живлення. Однак повна автономна робота на 10 годин залишається проблемою.

"Батареї є на більшості базових станцій, але забезпечити їхню роботу протягом такого тривалого часу неможливо", — заявив один із топменеджерів мобільного оператора на умовах анонімності.

Інший представник ринку зазначив, що оператори ведуть переговори з державою про можливі компроміси під час блекаутів.

З початку повномасштабного вторгнення "Київстар" інвестував у підвищення енергонезалежності понад 2,3 млрд грн, Vodafone — 2 млрд грн, lifecell — 1,5 млрд грн. Водночас точних цифр за останні пів року, коли набула чинності вимога НЦУ, компанії не надали.

Як підготувалися оператори

Хоча виконати вимоги не вдалося, все ж оператори не залишилися без дій:

Vodafone Україна забезпечив резервним живленням 65% базових станцій. Час їх автономної роботи коливається від 4 до 72 годин.

Київстар не розкриває частку базових станцій із резервним живленням, але повідомляє, що встановив понад 197 000 акумуляторів. У компанії зазначають, що з початку війни більш ніж утричі підвищили стійкість мережі.

Lifecell заявляє, що вся мережа має автономні джерела живлення, але їхня робота залежить від стану акумуляторів та навантаження — у середньому від 4 до 8 годин.

Чи можливий компроміс

Представники операторів сподіваються знайти спільне рішення з НЦУ, оскільки вимога 10 годин автономної роботи для багатьох базових станцій виглядає надто високою.

"У другому кварталі ми суттєво покращимо ситуацію, адже очікуємо постачання нових акумуляторів", — каже топменеджер одного з операторів.

Водночас конкуренція впливає на навантаження — коли в одного з операторів розряджаються батареї, його користувачі автоматично перемикаються на сусідні станції, зменшуючи час їхньої автономної роботи.

Наразі НЦУ продовжує перевіряти операторів. Наприклад, "Київстар" отримав перевірки в Запорізькій, Миколаївській, Київській областях і Києві. У компанії запевняють, що всі зауваження опрацьовуються.

Регулятор надає 60 днів на усунення проблем у регіонах, де виявлено порушення. Нові батареї направляються в першу чергу до таких зон.

Проте оператори побоюються, що за невиконання вимог можуть отримати штрафи.

"Це демотивуюча історія — ти вкладаєш гроші в підтримку мережі, а держава все одно може оштрафувати", — зазначає один зі співрозмовників.

Перемовини з НЦУ тривають. Голова Держспецзв'язку Олександр Потій та СЕО Vodafone Україна Ольга Устинова в грудні 2024 року заявляли, що оператори ведуть консультації з НЦУ, НКЕК і Мінцифри.

"Ми не просимо знизити вимоги до мінімуму, але потрібно враховувати реалії на землі", — резюмує один із топменеджерів мобільного оператора.

Основна мета — знайти баланс між вимогами регулятора та реальними технічними можливостями.

Нагадаємо, у лютому від мобільного оператора lifecell очікуються масштабні зміни. Більшість тарифних планів отримають нові назви, вартість та оновлені умови користування.

Також ми писали, що мобільний оператор Vodafone запустив нову лінійку тарифів GigaCombo. Вони об'єднують одразу кілька сервісів, тому тепер абонентам доступні всі основні послуги в рамках одного тарифного плану.