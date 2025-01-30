Новий тариф GigaCombo від Vodafone – чим зацікавить абонентів

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор Vodafone запустив нову лінійку тарифів під назвою GigaCombo. Це комплексні пакети послуг "3-в-1", які об’єднують кілька сервісів, що раніше підключалися абонентам окремо. Відтепер всі ключові опції доступні в одному тарифному плані, отже, клієнти мають змогу економити на послугах.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

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Завдяки лінійці GigaCombo українці можуть отримати одночасно мобільний зв'язок, фіксований Інтернет і телебачення. Ці послуги об’єднані в рамках єдиної тарифної пропозиції, що спрощує підключення і дозволяє економити. Більше не потрібно замовляти активацію трьох сервісів, бо вони передбачені в одному пакеті.

"Цей тариф найбільше відповідає потребам наших користувачів сьогодні. Так, домашній інтернет ми надаємо за сучасною енергоефективною технологією GPON, що гарантує клієнтам швидку та стабільну роботу до 72 годин під час відключення світла", — констатував директор з маркетингу Vodafone Україна Андрій Отрощенко.

За його словами, на користування тарифним планом потрібно витрачати до 50% менше коштів, ніж у випадку оплати кожної опції окремо. Абонентам доступні ТБ-канали, розважальний контент, домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с, зв'язок із великою кількістю хвилин, мобільний трафік тощо.

Що входить у тарифи

Лінійка складається з чотирьох тарифів. Перший — GigaCombo — коштує 350 грн на місяць (акційна вартість підключення 250 грн). В нього входить:

домашній Інтернет (дійсний для всіх пакетів послуг);

безлімітний мобільний Інтернет (є в кожному пакеті послуг);

500 хвилин для дзвінків на інші мережі;

50 хвилин за кордон.

Користувачі тарифного плану GigaCombo+ отримають 550 хвилин на розмови з абонентами інших мереж і 50 хвилин у роумінгу. Плюс надається гігабітний роутер на час підключення. Вартість становить 400 грн на місяць (300 грн за акцією).

В межах тарифу GigaCombo Pro (425 грн на місяць, 250 грн — акційна пропозиція) українці можуть використовувати такі обсяги послуг:

1 000 хвилин для дзвінків на інші мережі;

50 хвилин за кордон;

Vodafone TV з тарифом Pro (доступ до понад 270+ ТБ-каналів, бібліотека із 6 000+ фільмів і серіалів).

Тарифний план GigaCombo Pro+ містить 1 050 хвилин на розмови з абонентами інших мереж і 50 хвилин у роумінгу, а також Vodafone TV з доступом Pro. Гігабітний роутер входить у вартість (475 грн на місяць, 300 грн за акцією).

Плюс лінійка дозволяє безплатно користуватися послугою "Інтернет для другого девайсу". Це означає, що безлімітний мобільний трафік перейде з основної картки на додаткову SIM у планшеті, модемі, ноутбуці чи смартфоні.

Нагадаємо, Vodafone змінив вартість багатьох тарифних планів з 30 січня 2025 року. Різниця у вартості становитиме від 40 до 70 грн. Плюс деякі пакети послуг повністю закриють, а користувачів автоматично переведуть на нові тарифи.

Також ми писали, що мобільні оператори підняли вартість своїх послуг наприкінці 2024 року — на початку 2025-го без вагомих причин. На думку експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського, компанії переписали ціни, бо могли. Хоча нагальної потреби не було.