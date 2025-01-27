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Vodafone перепише умови користування тарифами — що варто знати

27 січня 2025 12:00
Єлизавета Супівська - редактор
Тарифи Vodafone – що зміниться у цінах з 30 січня
Магазин Vodafone. Фото: Rau
Єлизавета Супівська - редактор

Мобільний оператор Vodafone планує підняти вартість деяких тарифних планів. Оновлення відбудеться 30 січня 2025 року, а різниця у сумах становитиме від 40 до 70 грн. Наповнення пакетів послуг також змінять, але не всіх.

Про це йдеться на сторінках архівних тарифів Vodafone.

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Найближчим часом абонентам доведеться більше сплачувати за послуги зв’язку. Компанія збільшить місячну оплату для таких тарифних планів:

  • Vodafone SuperNet Turbo — 250 грн замість 190 грн;
  • Vodafone SuperNet Turbo 2019 — 250 грн замість 200 грн;
  • Vodafone SuperNet Start — 260 грн замість 200 грн;
  • Vodafone SuperNet Start 2019 — 260 грн замість 195 грн;
  • Vodafone SuperNet Pro — 340 грн замість 280 грн;
  • Vodafone SuperNet Unlim — 470 грн замість 410 грн;
  • Joice — 260 грн замість 200 грн;
  • Joice Start 2023 — 260 грн замість 200 грн;
  • Joice Pro 2023 — 320 грн змість 260 грн;
  • Joice Max 2023 — 390 грн замість 330 грн;
  • Vodafone Light+ — 185 грн замість 145 грн;
  • Turbo 2023 — 250 грн замість 180 грн.

Окрім цього, деякі тарифні плани хочуть повністю закрити. Наприклад, SuperNet Pro 2019, SuperNet Turbo 2021 та SuperNet Pro 2019. Вони припинять функціонування з 18 березня 2025 року, а до 30 квітня мобільний оператор безплатно переведе абонентів на інші пакети послуг (дорожчі).

Чи зміниться наповнення тарифів

Разом зі зміною вартості Vodafone проведе оновлення обсягів послуг у межах тарифів. Зокрема в SuperNet Start збільшиться обсяг інтернету — з 20 до 25 ГБ. Так само більше мобільного трафіку отримають користувачі Joice Max 2023 — 60 ГБ замість 50 ГБ. Обсяг Інтернету в тарифному плані SuperNet Unlim змінять з 80 до 100 ГБ.

Абоненти SuperNet Start 2019 зможуть використовувати 25 ГБ трафіку замість 18 ГБ, а також кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 120-ти до 200-т. Плюс обсяг гігабайт переглянуть для таких пакетів послуг:

  • Light+ — з 10 до 14 ГБ;
  • Joice — з 18 до 25 ГБ;
  • Turbo 2023 — з 40 до 50 ГБ.

Причини для підвищення тарифів різні, наприклад, зросли витрати на підтримку та розвиток мережі. Тож компанії потрібно залучати кошти для модернізації.

Нагадаємо, дітям також потрібно обирати вигідні тарифні плани, адже вони більше користуються мобільним трафіком, ніж хвилинами на дзвінки чи іншими послугами операторів. Київстар, Vodafone та lifecell надають абонентам відповідні варіанти для підключення.

Також ми писали, що lifecell планує підвищити вартість тарифних планів у лютому. Це необхідно для отримання додаткових коштів, які підуть на модернізацію телекомунікаційної мережі.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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