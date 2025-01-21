Вигідні тарифи для дітей – що обрати в Київстарі, Vodafone та lifecell

Мама фотографує сина на телефон. Фото: УНІАН

В сучасному світі діти не можуть обійтися без смартфонів. Тому батькам важливо подбати про підключення вигідного тарифного плану. Варто обрати підходящого мобільного оператора і пакет послуг, який підійде за вартістю та наповненням.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифи для дітей пропонують у Київстарі, Vodafone та lifecell.

Читайте також:

Тарифи від Київстару

Компанія порадила клієнтам два вигідні варіанти — "LOVE UA Світло" і "LOVE UA Світло Контракт". Вони перебувають у середньому ціновому діапазоні, містять всі необхідні послуги та в достатній кількості. Водночас не доведеться переплачувати за сервіси, якими діти користуватися не будуть.

Тарифний план "LOVE UA Світло" коштує 300 грн на місяць і пропонує абонентам такий набір послуг:

20 ГБ мобільного трафіку;

7,3 ГБ у роумінгу;

безлім на дзвінки у мережі Київстар;

150 хв на розмови з абонентами інших операторів, а також за кордоном;

1 Суперсила без доплат на вибір (безлім на Інтернет, дзвінки чи SMS, Київстар ТБ з кількома сотнями каналів, 300 хвилин на розмови, відсутність тарифікації при використанні певних додатків, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу).

Абоненти тарифу "LOVE UA Світло Контракт" повинні платити 250 грн на місяць. За такі гроші вони отримують 20 ГБ трафіку, 6,1 ГБ у роумінгу, безлім у мережі Київстар, 150 хв на розмови, 100 SMS по Україні, 2 Суперсили на вибір.

Вигідні тарифи для дітей від Київстару. Фото: скриншот

Тарифи від Vodafone

Сучасним підліткам важливо мати доступ до Інтернету. Vodafone пропонує тариф Turbo для абонентів передплати за 270 грн на місяць. Він включає безлімітний мобільний трафік, 800 хв на розмови, необмежені дзвінки в мережі Vodafone. Це спеціальні умови, які діють при вчасній оплаті пакету послуг. Інакше клієнтів тимчасово переведуть на базові умови.

Інший тариф, який підійде дітям, має назву Red Pro (для контрактних абонентів). За 260 грн на місяць користувачі мають 40 ГБ мобільного трафіку, безлім у мережі Vodafone, 350 хв на розмови по Україні, 250 SMS. Нові клієнти перші 6 місяців можуть платити 200 грн за тарифний план.

Тарифи для дітей від Vodafone. Фото: скриншот

Тарифи для дітей від Vodafone. Фото: скриншот 1 / 2

Тарифи від lifecell

Одним із найбільш вигідних варіантів є тариф "Потужний" за 165 грн на місяць. Українці матимуть доступ до 800 хв на розмови (безліміт на lifecell після використання хвилин), 60 ГБ мобільного трафіку за умови вчасної оплати пакета послуг. Хороша новина в тому, що при перенесенні номера в мережу lifecell тариф коштуватиме 100 грн, а користувачі отримають безлімітний Інтернет.

Окремо можна підключити послугу Kidster за 21 грн на 7 днів. Вона передбачає необмежений доступ до розвиваючих ігор (стратегії, головоломки, перегони, аркади тощо) і мобільних застосунків для дітей віком від 3 до 12 років без плати за Інтернет-трафік.

Вигідний тариф для дітей від lifecell. Фото: скриншот

Нагадаємо, в мережі Інтернет з’явилася інформація про дорожчання тарифів Київстару з 15 січня. Проте мобільний оператор спростував чутки і запевнив, що перегляд вартості послуг найближчим часом не планується.

Також ми писали, що нововведення для абонентів підготував Vodafone. Компанія встановила нові ціни на деякі тарифні плани в межах послуги "Рік без абонплат". Йдеться про можливість підключення сервісів одразу на 12 місяців.