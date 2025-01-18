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Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

18 січня 2025 15:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Найдешевші тарифи для пенсіонерів від Київстару, Vodafone та lifecell — який обрати
Чоловік похилого віку зі смартфоном в руках. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На сьогодні українські мобільні оператори пропонують широкий вибір тарифних планів. Доступні багато різних варіантів для різних категорій користувачів, але найбільшою зацікавленістю для пенсіонерів користуються тарифи з доступною ціною та оптимальними умовами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тариф від мобільних операторів є найдешевшим та підійде для використання пенсіонерами.

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Який тариф мобільного оператора обрати для пенсіонерів

lifecell

Мобільний оператор пропонує чимало цікавих тарифних планів, але одним з найдешевших є "Потужний".

Тариф "Потужний" от lifecell
Тариф "Потужний". Фото: скриншот

Його стандартна вартість становить 165 грн/4 тижні, в ньому пропонується 800 хвилин розмов на всі мобільні номери по України, а у мережі lifecell діє безліміт. На використання інтернету також діє безліміт.

Іншим вигідним тарифом є "Просто Лайф".

Тариф "Просто Лайф" від lifecell
Тариф "Просто Лайф". Фото: скриншот

Його стандартна вартість становить 160 грн/4 тижні. Для дзвінків на мобільні телефони інших операторів відведено 300 хвилин, після закінчення яких діє безліміт у мережі lifecell. Для використання інтернету відведено 8 Гб.

Vodafone

Цей мобільний оператор пропонує вже не так багато вигідних тарифів за передплатою, але деякі цікаві можна знайти серед контрактних. Контрактна форма обслуговування — це спосіб користування послугами мобільного оператора зі своїми перевагами на основі підписаного договору.

Є один тарифний план, який можна обрати за такими умовами.

Тариф Red Start от Vodafone
Тариф Red Start. Фото: скриншот

Стандартна вартість тарифу Red Start становить 150 грн на місяць, однак, якщо ви переходите на Vodafone з іншої мережі, вартість становитиме 120 грн на місяць.

Абонентам доступні безлімітні дзвінки у мережі Vodafone, 200 хвилин на дзвінки іншим операторам та 200 SMS на всі мережі. Для доступу в інтернет передбачено 20 Гб трафіку.

Київстар

Мобільний оператор пропонує спеціальні тарифи для пенсіонерів — "LOVE UA Комфорт" та "LOVE UA Комфорт Домашній". Вони призначені для користування лише людьми віком від 60 років, а також людьми з інвалідністю 1-3 групи.

Тариф "LOVE UA Комфорт" от Киевстара
Тариф "LOVE UA Комфорт". Фото: скриншот

"LOVE UA Комфорт" пропонує абонентам 6 Гб інтернет-трафіку, безлімітні дзвінки у мережі Київстар, 60 хвилин на номери інших мереж та 60 SMS. Це контрактний тариф і його вартість становить 140 грн на місяць.

Тариф "LOVE UA Комфорт Домашній" от Киевстара
Тариф "LOVE UA Комфорт Домашній". Фото: скриншот

"LOVE UA Комфорт Домашній" пропонує трохи більше інтернет-трафіку — 7 Гб. Також тут безлімітні дзвінки у мережі Київстар та 75 хвилин на номери інших мереж та 75 SMS. Вартість становить 200 грн на місяць.

Для пенсіонерів найбільш вигідним тарифом є "LOVE UA Комфорт" від Київстару. Його вартість складає лише 140 грн на місяць, і він спеціально розроблений для людей від 60 років або з інвалідністю. 

Якщо ви шукаєте тариф з безлімітним інтернетом, то "Потужний" від lifecell є найкращим варіантом за співвідношенням ціни та послуг.

Нагадаємо, важливо вміти розпізнавати небажані або шахрайські дзвінки. Деякі ознаки допоможуть зрозуміти, що відповідати на вхідний виклик не потрібно.

Також ми писали, що абоненти українських мобільних операторів тимчасово позбавлені можливості переносити номери телефонів між мережами. Такі обмеження пов'язані з великою кількістю запитів клієнтів.

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19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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