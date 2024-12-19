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Послуга тимчасово недоступна – що відібрали у мобільних абонентів

19 грудня 2024 17:50
Єлизавета Супівська - редактор
Послуга перенесення мобільного номера – коли не працюватиме
Чоловік із телефоном. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, тимчасово призупинить роботу системи, яка дозволяє переносити номери телефонів між мобільними операторами. Обмеження пов’язане зі збільшенням кількості запитів від клієнтів.

Про це йдеться в повідомленні Комісії на офіційному сайті.

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Коли послуга не працюватиме

Йдеться про послугу MNP, за допомогою якої вдається зберегти номер, але змінити мобільного оператора. Регулятор зафіксував понад 17 тисяч звернень від українців 16 грудня, хоча зазвичай система отримує в середньому 4,5 тисяч запитів. Активність клієнтів пов’язують із дорожчанням тарифних планів, зокрема Київстару та Vodafone.

Тому Комісія тимчасово призупинить надання послуги у п’ятницю, 20 грудня. Перенесення абонентських номерів стане недоступним з 08:30 до 16:15. Мобільні оператори повинні попередити клієнтів про зміни, відновивши процеси MNP з 08:30 23 грудня.

Час "перепочинку" використають для збільшення пропускної спроможності системи, адже регулятор прогнозує повторення подібних сплесків активності в майбутньому. Наприклад, у разі чергового підвищення вартості тарифів постачальників електронних комунікаційних послуг.

Оскільки середньодобове навантаження на централізовану базу даних різко зростає, то робота системи сповільнюється. Як результат — збільшується час опрацювання повідомлень, накопичуються черги відправлення, а перенесення номерів відбувається довше.

Що буде з тарифами мобільних операторів

Київстар і Vodafone запланували масштабне збільшення вартості тарифних планів. Компанії попередили клієнтів про зміни у грудні, що призвело до масових пошуків альтернатив.

Vodafone оновить ціни на тарифи передплати, зокрема:

  • Turbo — 270 грн замість 180 грн;
  • Joice Start — 270 грн замість 200 грн;
  • Joice Pro — 330 грн замість 260 грн;
  • Joice Max — 450 грн замість 330 грн.

При цьому обсяги пакетів послуг не зміняться. Київстар перегляне вартість тарифних планів для клієнтів передплати вже 20 грудня: абонентам доведеться платити більше на 25% в середньому. Мобільні оператори запевняють, що потреба встановити нові ціни виникла давно, оскільки необхідні інвестиції в модернізацію обладнання.

Нагадаємо, Київстар запровадив для українців дуже корисну послугу — VoWiFi. Вона дозволяє телефонувати іншим абонентам у місцях зі слабким покриттям мережі. Навіть перебуваючи в підвалі, можна говорити по телефону без перешкод зі зв’язком, використовуючи ввімкнений Wi-Fi.

Також ми писали, що дорожчання торкнеться не лише мобільного зв’язку, але й фіксованого. З 1 січня 2025 року Укртелеком підніме вартість послуги провідного радіо і перегляне кілька тарифних планів. Різниця між цінами становитиме в середньому 50-70 грн.

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