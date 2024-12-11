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Знадобиться всім клієнтам — яка послуга з’явилася в Київстарі

11 грудня 2024 20:20
Єлизавета Супівська - редактор
Дзвінки в мережі Київстар – яка новинка з’явилася для українців
Магазин Київстару в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Популярний мобільний оператор забезпечив абонентів дуже корисною послугою — VoWiFi. Це технологія, завдяки якій клієнти Київстару можуть телефонувати рідним і друзям у місцях зі слабким сигналом. Для здійснення дзвінків застосовується покриття Wi-Fi.

Деталі повідомила пресслужба Київстару на офіційному сайті.

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Як скористатися VoWiFi

Відтепер додзвонитися до інших абонентів буде простіше, оскільки не доведеться зважати на сигнал мобільної мережі. Перебуваючи у напівпідвальних приміщеннях, будівлях із товстими стінами, цокольних і висотних поверхах тощо, можна зловити покриття Wi-Fi та здійснити звичайний голосовий виклик.

"VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — сучасна технологія передачі голосових дзвінків. Вона дозволяє отримати якісне та більш чітке звучання голосу та забезпечує швидке з’єднання. Послуга стане у нагоді у випадках, коли сигнал мобільної мережі слабкий або нестабільний. Розмови з використанням цієї технології тарифікуються як звичайні виклики", — йдеться у повідомленні.

Щоб користуватися послугою без обмежень, необхідно:

  • підключити її за номером телефону (якщо активована технологія VoLTE, цей крок зайвий);
  • мати USIM-картку ("сімка" нового покоління, яка підтримує технологію LTE);
  • мати модель смартфону з підтримкою VoWiFi в мережі Київстар;
  • активувати функцію VoWiFі на гаджеті, встановити останні оновлення програмного забезпечення.
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Інструкція з підключення VoWiFi у смартфоні. Фото: скриншот

Хто може телефонувати через VoWiFi

Наразі послуга доступна обмеженому колу абонентів, оскільки працює виключно на смартфонах Apple із прошивкою iOS 17 та вище (від 2018 року випуску). Але з часом список моделей буде розширюватися, аби якомога більше людей долучилися до перевірки переваг технології VoWiFi.

"У першій половині 2025 року моделі Samsung та Xiaomi попередніх років випуску поступово отримають оновлення програмного забезпечення. Також у списку будуть з’являтися нові виробники смартфонів, про що ми додатково проінформуємо на сайті", — зауважили в Київстарі.

Аби переконатися, що голосові виклики через Wi-Fi працюють, потрібно знайти на головному екрані телефону позначку VoWiFi. Одразу після запуску цю послугу відкрили для абонентів "Домашнього Інтернету", але згодом Київстар додасть інших провайдерів. Зауважимо, сервіс недоступний у роумінгу та несумісний з послугою "SIM для другого телефона".

Нагадаємо, абоненти мобільного оператора можуть замовити додаткові мегабайти. Послуга під назвою "Інтернет-пакет Нічний" коштує 30 грн і забезпечує клієнтів Київстару 10 ГБ трафіку в нічний час — з 23:00 до 07:00.

Також ми писали, що Київстар закрив один із популярних тарифів. Пакет послуг "Любов до батьків Домашній" тепер доступний лише абонентам, які встигли його активувати до 2 грудня 2024 року. Для нових підключень тарифний план закритий.

Київстар мобільний інтернет послуги WiFi мобільний оператор

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