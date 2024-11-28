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Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні

28 листопада 2024 11:40
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Київстар відмовиться від одного з тарифів — що більше не буде доступно абонентам
Магазин Київстар. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні повідомив про закриття одного з тарифів. Київстар припиняє можливість перейти на тариф "Любов до батьків Домашній" для нових абонентів, але для тих, хто вже підключився, він залишатиметься доступним.

Про це повідомила пресслужба Київстару.

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В компанії повідомили, що нові абоненти зможуть підключити тариф "Любов до батьків Домашній" лише до 2 грудня 2024 року.

"Якщо ви підключили цей тариф, або підключите його до 2 грудня 2024 року включно, ви зможете і далі користуватися обсягами та послугою Домашнього Інтернету без змін", — пояснили в Київстарі.

З 3 грудня 2024 року оператор запропонує новий тариф "LOVE UA Комфорт Домашній", орієнтований на абонентів віком від 60 років та осіб з інвалідністю І та II групи. Деталі нового тарифу наразі не розкриті, але більше інформації можна буде дізнатися на офіційному сайті оператора у день запуску.

Що зміниться для абонентів Київстару після 29 листопада

З 29 листопада Київстар припиняє підключення кількох чинних тарифів:

  • LOVE UA Світло 2024;
  • LOVE UA Пісня 2024;
  • LOVE UA Сила 2024;
  • СуперГіг 2024.

Однак, якщо підключити ці тарифи до 28 листопада 2024 року або продовжувати їх регулярне використання, вони залишатимуться активними, а умови та ціна не зміняться.

Раніше ми писали, що Vodafone може змінити умови тарифних лінійок Smart та Euro. Компанія планує підвищити вартість мобільного зв’язку, але водночас збільшити обсяги даних і хвилин для дзвінків. 

Також ми розповідали, що мобільні оператори пропонують абонентам різноманітні тарифні плани, що відповідають різним потребам і бюджетам. Хоча найдешевші варіанти не містять великої кількості послуг, але можуть бути привабливими для тих, хто рідко користується Інтернетом або мобільним зв’язком.

тарифи Київстар зв'язок послуги мобільний оператор

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