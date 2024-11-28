Київстар відмовиться від одного з тарифів — що більше не буде доступно абонентам

Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні
Один з найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні повідомив про закриття одного з тарифів. Київстар припиняє можливість перейти на тариф "Любов до батьків Домашній" для нових абонентів, але для тих, хто вже підключився, він залишатиметься доступним.
Про це повідомила пресслужба Київстару.
Який тариф більше не буде доступним для абонентів
В компанії повідомили, що нові абоненти зможуть підключити тариф "Любов до батьків Домашній" лише до 2 грудня 2024 року.
"Якщо ви підключили цей тариф, або підключите його до 2 грудня 2024 року включно, ви зможете і далі користуватися обсягами та послугою Домашнього Інтернету без змін", — пояснили в Київстарі.
З 3 грудня 2024 року оператор запропонує новий тариф "LOVE UA Комфорт Домашній", орієнтований на абонентів віком від 60 років та осіб з інвалідністю І та II групи. Деталі нового тарифу наразі не розкриті, але більше інформації можна буде дізнатися на офіційному сайті оператора у день запуску.
Що зміниться для абонентів Київстару після 29 листопада
З 29 листопада Київстар припиняє підключення кількох чинних тарифів:
- LOVE UA Світло 2024;
- LOVE UA Пісня 2024;
- LOVE UA Сила 2024;
- СуперГіг 2024.
Однак, якщо підключити ці тарифи до 28 листопада 2024 року або продовжувати їх регулярне використання, вони залишатимуться активними, а умови та ціна не зміняться.
Раніше ми писали, що Vodafone може змінити умови тарифних лінійок Smart та Euro. Компанія планує підвищити вартість мобільного зв’язку, але водночас збільшити обсяги даних і хвилин для дзвінків.
Також ми розповідали, що мобільні оператори пропонують абонентам різноманітні тарифні плани, що відповідають різним потребам і бюджетам. Хоча найдешевші варіанти не містять великої кількості послуг, але можуть бути привабливими для тих, хто рідко користується Інтернетом або мобільним зв’язком.
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