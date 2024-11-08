Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Бюджетні тарифи на мобільний зв'язок — що пропонують оператори arrow

Бюджетні тарифи на мобільний зв'язок — що пропонують оператори

8 листопада 2024 16:33
Єлизавета Супівська - редактор
Дешеві тарифи у Київстарі, Vodafone, lifecell – скільки коштують і що пропонують
Чоловік із телефоном у руках. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам тарифні плани на різний смак і гаманець. Бюджетні пакети не містять великої кількості послуг, але можуть сподобатися людям, які майже не користуються Інтернетом або мобільним зв’язком. Оператори підлаштовують тарифні плани під потреби більшості клієнтів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які найдешевші тарифи є в Київстарі, Vodafone та lifecell.

Читайте також:

Тарифи Київстару

Найдешевший тарифний план — "LOVE UA Комфорт". Він коштує всього 140 грн на місяць, але підключити можуть виключно абоненти від 60 років та особи з інвалідністю. За свою ціну тариф забезпечує такими послугами:

  • 6 ГБ трафіку;
  • безлім на дзвінки в мережі Київстару;
  • 60 хв на розмови з абонентами інших операторів України;
  • 60 SMS;
  • 1 Суперсила на вибір (100 хв на інші мережі та за кордон, 5 ГБ трафіку, відсутність тарифікації на соціальні мережі та месенджери).

Для українців, які не підходять під визначені категорії, пропонують бюджетний тариф "LOVE UA Світло Контракт". За нього треба платити 175 грн на місяць, натомість отримуючи 20 ГБ трафіку, 4,3 ГБ у роумінгу, безлім на Київстар, 150 хв на дзвінки за кордон, 100 SMS.

Також можна обрати 2 Суперсили: безлім на мобільний Інтернет, безлім на дзвінки по Україні, безлім на SMS, майже 400 каналів на Київстар ТБ, відсутність тарифікації на додатки, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона.

Тарифи Vodafone

Для абонентів контракту найдешевшим тарифним планом є Vodafone Red Turbo за 150 грн на місяць. Причому нові абоненти перші 6 місяців сплачують 125 грн за користування пакетами послуг. За такі гроші українців забезпечують безлімітним Інтернетом, 1 000 хв на всі мережі України, безмежними розмовами з іншими клієнтами Vodafone. Дзвінки в 16 країн коштують 25 грн за 15 хв.

Бюджетний тариф для абонентів передплати — Vodafone Turbo з акцією "TurboБезлім". За 180 грн на місяць користувачі отримують безлімітний мобільний трафік, 5 ГБ в роумінгу, 800 хв на розмови, безлім на дзвінки у мережі Vodafone. Щоправда, потрібно вчасно поповнювати рахунок, аби акція регулярно підключалася. Інакше пакети послуг "збідніють":

  • 25 ГБ трафіку;
  • 400 хв на розмови по Україні та у 26 країнах;
  • безліміт у мережі Vodafone в Україні.

Тарифи lifecell

Мобільний оператор пропонує найдешевший тарифний план "Потужний" за 130 грн на місяць. Абоненти матимуть 250 хв на розмови по Україні та безлім у мережі lifecell. Інтернет-трафік не передбачений. Вартість за користування тарифом зменшується за умови перенесення номера з іншої мережі (75 грн) та персоніфікації абонента (120 грн).

Бюджетний тариф з Інтернетом — "Просто Лайф" за 160 грн на місяць. Він забезпечує клієнтів компанії 8 ГБ трафіку, 300 хв на дзвінки по Україні (вкл. lifecell), безлімом у мережі після використання доступних хвилин. Спеціальна вартість для ідентифікованих клієнтів становить 140 грн, у разі перенесення номера — 90 грн.

Нагадаємо, Київстар запустив у продаж номери з новим кодом 077. До цього мобільний оператор використовував коди 067, 068, 096, 097 та 098, тож тепер номерна ємність компанії розширилася.

Також ми писали, що в Україні будуть тестувати мережу 5G. Пілотний проєкт запустять у трьох містах — Львові, Києві та Одесі.

мобільні оператори Київстар Vodafone lifecell зв'язок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд