Дешеві тарифи у Київстарі, Vodafone, lifecell – скільки коштують і що пропонують

Чоловік із телефоном у руках. Фото: Unsplash

Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам тарифні плани на різний смак і гаманець. Бюджетні пакети не містять великої кількості послуг, але можуть сподобатися людям, які майже не користуються Інтернетом або мобільним зв’язком. Оператори підлаштовують тарифні плани під потреби більшості клієнтів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які найдешевші тарифи є в Київстарі, Vodafone та lifecell.

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Тарифи Київстару

Найдешевший тарифний план — "LOVE UA Комфорт". Він коштує всього 140 грн на місяць, але підключити можуть виключно абоненти від 60 років та особи з інвалідністю. За свою ціну тариф забезпечує такими послугами:

6 ГБ трафіку;

безлім на дзвінки в мережі Київстару;

60 хв на розмови з абонентами інших операторів України;

60 SMS;

1 Суперсила на вибір (100 хв на інші мережі та за кордон, 5 ГБ трафіку, відсутність тарифікації на соціальні мережі та месенджери).

Для українців, які не підходять під визначені категорії, пропонують бюджетний тариф "LOVE UA Світло Контракт". За нього треба платити 175 грн на місяць, натомість отримуючи 20 ГБ трафіку, 4,3 ГБ у роумінгу, безлім на Київстар, 150 хв на дзвінки за кордон, 100 SMS.

Також можна обрати 2 Суперсили: безлім на мобільний Інтернет, безлім на дзвінки по Україні, безлім на SMS, майже 400 каналів на Київстар ТБ, відсутність тарифікації на додатки, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона.

Тарифи Vodafone

Для абонентів контракту найдешевшим тарифним планом є Vodafone Red Turbo за 150 грн на місяць. Причому нові абоненти перші 6 місяців сплачують 125 грн за користування пакетами послуг. За такі гроші українців забезпечують безлімітним Інтернетом, 1 000 хв на всі мережі України, безмежними розмовами з іншими клієнтами Vodafone. Дзвінки в 16 країн коштують 25 грн за 15 хв.

Бюджетний тариф для абонентів передплати — Vodafone Turbo з акцією "TurboБезлім". За 180 грн на місяць користувачі отримують безлімітний мобільний трафік, 5 ГБ в роумінгу, 800 хв на розмови, безлім на дзвінки у мережі Vodafone. Щоправда, потрібно вчасно поповнювати рахунок, аби акція регулярно підключалася. Інакше пакети послуг "збідніють":

25 ГБ трафіку;

400 хв на розмови по Україні та у 26 країнах;

безліміт у мережі Vodafone в Україні.

Тарифи lifecell

Мобільний оператор пропонує найдешевший тарифний план "Потужний" за 130 грн на місяць. Абоненти матимуть 250 хв на розмови по Україні та безлім у мережі lifecell. Інтернет-трафік не передбачений. Вартість за користування тарифом зменшується за умови перенесення номера з іншої мережі (75 грн) та персоніфікації абонента (120 грн).

Бюджетний тариф з Інтернетом — "Просто Лайф" за 160 грн на місяць. Він забезпечує клієнтів компанії 8 ГБ трафіку, 300 хв на дзвінки по Україні (вкл. lifecell), безлімом у мережі після використання доступних хвилин. Спеціальна вартість для ідентифікованих клієнтів становить 140 грн, у разі перенесення номера — 90 грн.

Нагадаємо, Київстар запустив у продаж номери з новим кодом 077. До цього мобільний оператор використовував коди 067, 068, 096, 097 та 098, тож тепер номерна ємність компанії розширилася.

Також ми писали, що в Україні будуть тестувати мережу 5G. Пілотний проєкт запустять у трьох містах — Львові, Києві та Одесі.