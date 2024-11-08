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Бюджетные тарифы на мобильную связь — что предлагают операторы

8 ноября 2024 16:33
Елизавета Супивская - редактор
Дешевые тарифы в Киевстаре, Vodafone, lifecell – сколько стоят и что предлагают
Мужчина с телефоном в руках. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам тарифные планы на разный вкус и кошелек. Бюджетные пакеты не содержат большого количества услуг, но могут понравиться людям, почти не пользующимся Интернетом или мобильной связью. Операторы подстраивают тарифные планы под нужды большинства клиентов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие самые дешевые тарифы есть в Киевстаре, Vodafone и lifecell.

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Тарифы Киевстара

Самый дешевый тарифный план — "LOVE UA Комфорт". Он стоит всего 140 грн в месяц, но его могут подключить исключительно абоненты от 60 лет и лица с инвалидностью. За свою цену тариф обеспечивает такими услугами:

  • 6 ГБ трафика;
  • безлим на звонки в сети Киевстара;
  • 60 мин на разговоры с абонентами других операторов Украины;
  • 60 SMS;
  • 1 Суперсила на выбор (100 мин на другие сети и за границу, 5 ГБ трафика, отсутствие тарификации на социальные сети и мессенджеры).

Для украинцев, не подходящих под определенные категории, предлагают бюджетный тариф "LOVE UA Свет Контракт". За него нужно платить 175 грн в месяц, получая 20 ГБ трафика, 4,3 ГБ в роуминге, безлим на Киевстар, 150 мин на звонки за границу, 100 SMS.

Также можно выбрать 2 Суперсилы: безлим на мобильный Интернет, безлим на звонки по Украине, безлим на SMS, почти 400 каналов на Киевстар ТВ, отсутствие тарификации на приложения, 300 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона.

Тарифы Vodafone

Для абонентов контракта самым дешевым тарифным планом является Vodafone Red Turbo за 150 грн в месяц. Причем, новые абоненты первые 6 месяцев платят 125 грн за пользование пакетами услуг. За такие деньги украинцев обеспечивают безлимитным Интернетом, 1 000 мин на все сети Украины, безграничными разговорами с другими клиентами Vodafone. Звонки в 16 странах стоят 25 грн за 15 мин.

Бюджетный тариф для абонентов подписки — Vodafone Turbo с акцией "TurboБезлим". За 180 грн в месяц пользователи получают безлимитный мобильный трафик, 5 ГБ в роуминге, 800 мин на разговоры, безлим на звонки в сети Vodafone. Правда, нужно своевременно пополнять счет, чтобы акция регулярно подключалась. Иначе пакеты услуг "обеднеют":

  • 25 ГБ трафика;
  • 400 мин на разговоры по Украине и в 26 странах;
  • безлимит в сети Vodafone в Украине.

Тарифы lifecell

Мобильный оператор предлагает самый дешевый тарифный план "Потужный" за 130 грн в месяц. В абонентов будет 250 мин на разговоры по Украине и безлим в сети lifecell. Интернет-трафик не предусмотрен. Стоимость за пользование тарифом уменьшается при переносе номера из другой сети (75 грн) и персонификации абонента (120 грн).

Бюджетный тариф с Интернетом — "Просто Лайф" за 160 грн в месяц. Он обеспечивает клиентов компании 8 ГБ трафика, 300 мин на звонки по Украине (включая lifecell), безлимом в сети после использования доступных минут. Специальная стоимость для идентифицированных клиентов составляет 140 грн, при переносе номера — 90 грн.

Напомним, Киевстар запустил в продажу номера с новым кодом 077. До этого мобильный оператор использовал коды 067, 068, 096, 097 и 098, поэтому теперь номерная емкость компании расширилась.

Также мы писали, что в Украине будут тестировать сеть 5G. Пилотный проект запустят в трех городах — Львове, Киеве и Одессе.

мобильные операторы Киевстар Vodafone lifecell связь

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