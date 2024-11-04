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Вигідні тарифні плани на мобільний зв'язок — скільки коштують

4 листопада 2024 12:45
Єлизавета Супівська - редактор
Послуги Київстару, Vodafone, lifecell – які бюджетні тарифи пропонують
Мобільні оператори України пропонують клієнтам вигідні тарифи. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Популярні мобільні оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — забезпечують клієнтів тарифними планами на різний смак і гаманець. Компанії пропонують деякі пакети послуг із вигодою для бюджету користувачів. Не обов’язково переплачувати, щоб мати мобільний зв'язок, доступ до Інтернету тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найбільш вигідні тарифи в Київстарі, Vodafone та lifecell.

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Тарифний план від Київстару

Щоб не платити понад 300 грн за мобільний зв'язок, можна скористатися більш бюджетними пропозиціями. Наприклад, підключити пакет послуг "LOVE UA Світло Контракт" за 175 грн на місяць. Абоненти отримають:

  • 20 ГБ трафіку;
  • 4,3 ГБ у роумінгу;
  • безлім на дзвінки в мережі;
  • 150 хв на розмови по Україні та за кордоном;
  • 100 SMS;
  • дві Суперсили на вибір.

Досить непоганий пакет послуг за свої гроші. Користувачам не доведеться переплачувати за безлімітний Інтернет, особливо якщо вони здебільшого спілкуються в месенджерах. Водночас зауважимо, тариф доступний лише для клієнтів контракту.

Вигідний тариф від Vodafone

Лише 180 грн на місяць коштує тарифний план Turbo з акцією "TurboБезлім". Абоненти отримують безлімітний трафік, 5 ГБ в роумінгу, 800 хв на розмови з користувачами інших мереж, безмежні хвилини на номери Vodafone. Проте памятайте: це акційні умови, які активуються при  своєчасній оплаті пакета послуг.

Іншими словами, якщо людина не встигне поповнити абонентський рахунок і заплатити за наступний місяць користування тарифним планом, то діятиме базовий пакет. Він складається з таких обсягів:

  • 25 ГБ трафіку (з них 5 ГБ у роумінгу);
  • 400 хв на розмови по Україні та у 26 країнах світу;
  • безлімітні дзвінки у мережі Vodafone.

Рекомендуємо слідкувати за своєчасністю поповнення рахунку, аби не зменшити обсяги послуг і не доплачувати за додаткові хвилини чи гігабайти.

Тарифний план від lifecell

Одним із доступних для більшості абонентів тарифів є "Потужний" за 165 грн/місяць. Це стандартна вартість, яка зменшується у випадку перенесення мобільного номера в мережу lifecell (100 грн) і персоніфікації (150 грн). Клієнти отримують 40 ГБ трафіку (+20 ГБ за умови вчасної оплати), 800 хв на розмови по Україні, безліміт на lifecell.

Нагадаємо, деякі абоненти Київстару помітили перебої з мобільним зв'язком. Клієнти оператора повідомили про проблеми в коментарях до допису компанії в соціальній мережі Facebook.

Також ми писали, що з 1 вересня деякі тарифні плани Київстару оновили. Точніше, змінилася вартість пакетів послуг і кількість наданих хвилин/гігабайтів.

тарифи мобільні оператори Київстар Vodafone lifecell

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