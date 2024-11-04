Услуги Киевстара, Vodafone, lifecell – какие бюджетные тарифы предлагают

Мобильные операторы Украины предлагают клиентам выгодные тарифы. Фото: Pexels

Популярные мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — обеспечивают клиентов тарифными планами на разный вкус и кошелек. Компании предлагают некоторые пакеты услуг с выгодой для бюджета пользователей. Не обязательно переплачивать, дабы иметь мобильную связь, доступ в Интернет и т.д.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о наиболее выгодных тарифах в Киевстаре, Vodafone и lifecell.

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Тарифный план от Киевстара

Чтобы не платить более 300 грн за мобильную связь, можно воспользоваться более бюджетными предложениями. К примеру, подключить пакет услуг "LOVE UA Світло Контракт" за 175 грн в месяц. Абоненты получат:

20 ГБ трафика;

4,3 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети;

150 мин. на разговоры по Украине и за границей;

100 SMS;

две суперсилы на выбор.

Достаточно неплохой пакет услуг за свои деньги. Пользователям не придется переплачивать за безлимитный Интернет, особенно если они общаются в мессенджерах. Однако отметим, что тариф доступен только для клиентов контракта.

Выгодный тариф от Vodafone

Всего 180 грн в месяц стоит тарифный план Turbo с акцией "TurboБезлим". Абоненты получают безлимитный трафик, 5 ГБ в роуминге, 800 мин. на разговоры с пользователями других сетей, безграничные минуты на номера Vodafone. Однако помните: это акционные условия, которые активируются при оплате пакета услуг.

Другими словами, если человек не успеет пополнить абонентский счет и заплатить за следующий месяц пользования тарифным планом, то будет действовать базовый пакет. Он состоит из таких объемов:

25 ГБ трафика (из них 5 ГБ в роуминге);

400 мин. на разговоры по Украине и в 26 странах мира;

безлимитные звонки в сети Vodafone.

Рекомендуем следить за своевременностью пополнения счета, чтобы не снизить объемы услуг и не доплачивать за дополнительные минуты или гигабайты.

Тарифный план от lifecell

Одним из доступных для большинства абонентов тарифов является "Потужний" за 165 грн/месяц. Это стандартная стоимость, которая уменьшается при переносе мобильного номера в сеть lifecell (100 грн) и персонификации (150 грн). Клиенты получают 40 ГБ трафика (+20 ГБ при условии своевременной оплаты), 800 мин. на разговоры по Украине, безлимит на lifecell.

Напомним, некоторые абоненты Киевстара заметили перебои с мобильной связью. Клиенты оператора сообщили о проблемах в комментариях к сообщению компании в социальной сети Facebook.

Также мы писали, что с 1 сентября некоторые тарифные планы Киевстара обновили. Точнее изменилась стоимость пакетов услуг и количество предоставленных минут/гигабайтов.