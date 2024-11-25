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Глобальні зміни для абонентів Київстару — що буде з тарифами

25 листопада 2024 09:55
Єлизавета Супівська - редактор
Нові тарифи в Київстарі — що зміниться для абонентів і коли
Магазин Київстару в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Мобільний оператор планує ґрунтовно оновити тарифні плани. З 29 листопада абонентам передплати запровадять нові пакети послуг, для контрактних клієнтів Київстар збільшить наповнення деяких тарифів з 1 грудня, а для бізнес-користувачів — заархівує неактуальні пакети.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців, які підключили послуги Київстару.

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Українці зможуть користуватися тарифними планами LOVE UA Світло, LOVE UA Сила та спеціальним тарифом для інтернету — СуперГіг. У перший двох пакетах будуть акційні Суперсили на вибір, зокрема безлімітний Інтернет, дзвінки та SMS. Їх можна підключити до 30 червня 2025 року.

Проте з 29 листопада кілька пакетів послуг заархівують, вони не будуть доступні для нових активацій:

  • LOVE UA Світло 2024;
  • LOVE UA Пісня 2024;
  • LOVE UA Сила 2024;
  • СуперГіг 2024.

Звісно, за умови підключення до 28 листопада 2024 року чи регулярного користування вказаними тарифами, вони залишаться активними, а наповнення та вартість — незмінними.

Оновлені тарифи контракту

Абоненти зможуть витрачати додаткові обсяги послуг, оскільки деякі тарифні плани оновлять з 1 грудня. Наприклад, з’явиться більше гігабайтів мобільного інтернету, хвилин для розмов по Україні та за кордоном. Плюс будуть акційні Суперсили з безлімітним доступом до послуг. Нововведення торкнеться таких тарифів контракту:

  • LOVE UA Світло Контракт 2023;
  • ВАШ Регіон;
  • ВАШ Оптимум;
  • Smart Max;
  • ВАШ Преміум;
  • ВАШ Преміум+.

Деякі тарифні плани закриють для нових підключень, оскільки вони втрачають попит серед користувачів і не відповідають потребам абонентів. Йдеться про ВАШ Вибір, Smart, Київстар 4G, Безлім, Київстар 4G Extra+ 2018 та LOVE UA Магніт Контракт 2023.

"Якщо ви користуєтеся одним із них, ми запропонуємо вам інші тарифи з більшим обсягом гігабайтів та хвилин на інші мережі України та за кордон. Якщо вам не підійде запропонована пропозиція, ви зможете підібрати собі тариф, який більше відповідає вашим потребам, у Мій Київстар або на нашому сайті", — уточнили в Київстарі.

Стосовно змін українців повідомлять шляхом SMS-інформування щонайменше за 7 днів, тож нововведення пропустити не вдасться.

Архівація тарифів лінійки Business

Бізнес-клієнти більше не зможуть активувати тарифи лінійки Business LOVE UA, оскільки їх закриють для нових підключень з 29 листопада. За повідомленням пресслужби Київстару, вони вже не актуальні, тобто не відповідають потребам абонентів. Плюс деякі пакети послуг перейменують, додавши позначку "2024" у назву. Йдеться про:

  • Business LOVE UA. Світло 2024;
  • Business LOVE UA. Сила 2024;
  • Business LOVE UA. Успіх 2024;
  • Business LOVE UA. Рух;
  • Business LOVE UA. Пісня.

Натомість корпоративним клієнтам нададуть альтернативу у вигляді тарифів Business LOVE UA (Світло, Сила, Успіх) із оновленим наповненням. Деталі з’являться на офіційному сайті мобільного оператора 29 листопада.

Нагадаємо, Київстар, Vodafone та lifecell пропонують українцям бюджетні тарифні плани, які підійдуть клієнтам із невеликим місячним бюджетом на мобільний зв'язок. Не обов’язково переплачувати за послуги, якщо можна зекономити.

Також ми писали, що мобільні оператори України пропонують тарифи на різний гаманець. Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують клієнтів пакетами послуг із вигідними умовами, щоб бюджет абонентів не постраждав.

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