Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Глобальные перемены для клиентов Киевстара — что будет с тарифами arrow

Глобальные перемены для клиентов Киевстара — что будет с тарифами

25 ноября 2024 09:55
Елизавета Супивская - редактор
Новые тарифы в Киевстаре — что изменится для абонентов и когда
Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Мобильный оператор планирует основательно обновить тарифные планы. С 29 ноября абонентам подписки введут новые пакеты услуг, для контрактных клиентов Киевстар увеличит наполнение некоторых тарифов с 1 декабря, а для бизнес-пользователей — заархивирует неактуальные пакеты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев, подключивших услуги Киевстара.

Читайте также:

Новые тарифы для абонентов подписки

Украинцы смогут пользоваться тарифными планами LOVE UA Свет, LOVE UA Сила и специальным тарифом для интернета — СуперГиг. В первых двух пакетах будут акционные Суперсилы по выбору, в том числе безлимитный Интернет, звонки и SMS. Их можно подключить до 30 июня 2025 года.

Однако с 29 ноября несколько пакетов услуг заархивируют, они не будут доступны для новых активаций:

  • LOVE UA Свет 2024;
  • LOVE UA Песня 2024;
  • LOVE UA Сила 2024;
  • СуперГиг 2024.

Конечно, при условии подключения до 28 ноября 2024 года или регулярного пользования указанными тарифами, они останутся активными, а наполнение и стоимость неизменными.

Обновленные тарифы контракта

Абоненты смогут тратить дополнительные объемы услуг, поскольку некоторые тарифные планы будут обновлены с 1 декабря. К примеру, появится больше гигабайтов мобильного интернета, минут для разговоров по Украине и за рубежом. Плюс будут акционные Суперсилы с безлимитным доступом к услугам. Нововведение коснется таких тарифов контракта:

  • LOVE UA Свет Контракт 2023;
  • ВАШ Регион;
  • ВАШ Оптимум;
  • Smart Max;
  • ВАШ Премиум;
  • ВАШ Премиум+.

Некоторые тарифные планы закроют для новых подключений, поскольку они теряют спрос среди пользователей и не отвечают потребностям абонентов. Речь идет о ВАШ Выбор, Smart, Киевстар 4G, Безлим, Киевстар 4G Extra+ 2018 и LOVE UA Магнит Контракт 2023.

"Если вы пользуетесь одним из них, мы предложим вам другие тарифы с большим объемом гигабайтов и минут на другие сети Украины и за рубеж. Если вам не подойдет предложение, вы сможете подобрать себе тариф, больше отвечающий вашим потребностям, в Мой Киевстар или на нашем сайте", — уточнили в Киевстаре.

Относительно изменений украинцам сообщат путем SMS-информирования как минимум за 7 дней, так что нововведение пропустить не удастся.

Архивация тарифов линейки Business

Бизнес-клиенты больше не смогут активировать тарифы линейки Business LOVE UA, поскольку они будут закрыты для новых подключений с 29 ноября. Согластно сообщению пресс-службы Киевстара, они уже не актуальны, то есть не отвечают потребностям абонентов. Плюс некоторые пакеты услуг переименуют, добавив отметку "2024" в название. Речь идет о:

  • Business LOVE UA. Свет 2024 года;
  • Business LOVE UA. Сила 2024 г.;
  • Business LOVE UA. Успех 2024 года;
  • Business LOVE UA. Движение;
  • Business LOVE UA. Песня.

Корпоративным клиентам предоставят альтернативу в виде тарифов Business LOVE UA (Свет, Сила, Успех) с обновленным наполнением. Подробности появятся на официальном сайте мобильного оператора 29 ноября.

Напомним, что Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают украинцам бюджетные тарифные планы, которые подойдут клиентам с небольшим месячным бюджетом на мобильную связь. Не обязательно переплачивать за услуги, если можно сэкономить.

Также мы писали, что мобильные операторы Украины предлагают тарифы на разный кошелек. Киевстар, Vodafone и lifecell снабжают клиентов пакетами услуг с выгодными условиями, чтобы бюджет абонентов не пострадал.

тарифы Киевстар связь услуги мобильный оператор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:33 Бизнес под санкциями СНБО — Одесчина на втором месте

10:28 Терехов сказал, каким оружием россияне ударили по Харькову

10:24 Электроэнергия с 1 декабря — какой тариф установили для украинцев

10:17 В сети показали момент падения самолета DHL в Вильнюсе — видео

10:06 Очереди на границе Украины — на которых КПП есть заторы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:55 Глобальные перемены для клиентов Киевстара — что будет с тарифами

09:45 В Одессе раздался сильный взрыв — подробности

09:45 Источник назвал клуб МЛС, где хотят купить талантливого украинца

09:41 Продвижение РФ ускорилось — в ISW оценили угрозы для Украины

09:41 Поторопитесь с выездом — на трассе Одесса-Рени образуются пробки

10:33 Бизнес под санкциями СНБО — Одесчина на втором месте

10:28 Терехов сказал, каким оружием россияне ударили по Харькову

10:24 Электроэнергия с 1 декабря — какой тариф установили для украинцев

10:17 В сети показали момент падения самолета DHL в Вильнюсе — видео

10:06 Очереди на границе Украины — на которых КПП есть заторы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:55 Глобальные перемены для клиентов Киевстара — что будет с тарифами

09:45 В Одессе раздался сильный взрыв — подробности

09:45 Источник назвал клуб МЛС, где хотят купить талантливого украинца

09:41 Продвижение РФ ускорилось — в ISW оценили угрозы для Украины

09:41 Поторопитесь с выездом — на трассе Одесса-Рени образуются пробки

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК