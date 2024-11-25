Новые тарифы в Киевстаре — что изменится для абонентов и когда

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Google Maps

Мобильный оператор планирует основательно обновить тарифные планы. С 29 ноября абонентам подписки введут новые пакеты услуг, для контрактных клиентов Киевстар увеличит наполнение некоторых тарифов с 1 декабря, а для бизнес-пользователей — заархивирует неактуальные пакеты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев, подключивших услуги Киевстара.

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Новые тарифы для абонентов подписки

Украинцы смогут пользоваться тарифными планами LOVE UA Свет, LOVE UA Сила и специальным тарифом для интернета — СуперГиг. В первых двух пакетах будут акционные Суперсилы по выбору, в том числе безлимитный Интернет, звонки и SMS. Их можно подключить до 30 июня 2025 года.

Однако с 29 ноября несколько пакетов услуг заархивируют, они не будут доступны для новых активаций:

LOVE UA Свет 2024;

LOVE UA Песня 2024;

LOVE UA Сила 2024;

СуперГиг 2024.

Конечно, при условии подключения до 28 ноября 2024 года или регулярного пользования указанными тарифами, они останутся активными, а наполнение и стоимость неизменными.

Обновленные тарифы контракта

Абоненты смогут тратить дополнительные объемы услуг, поскольку некоторые тарифные планы будут обновлены с 1 декабря. К примеру, появится больше гигабайтов мобильного интернета, минут для разговоров по Украине и за рубежом. Плюс будут акционные Суперсилы с безлимитным доступом к услугам. Нововведение коснется таких тарифов контракта:

LOVE UA Свет Контракт 2023;

ВАШ Регион;

ВАШ Оптимум;

Smart Max;

ВАШ Премиум;

ВАШ Премиум+.

Некоторые тарифные планы закроют для новых подключений, поскольку они теряют спрос среди пользователей и не отвечают потребностям абонентов. Речь идет о ВАШ Выбор, Smart, Киевстар 4G, Безлим, Киевстар 4G Extra+ 2018 и LOVE UA Магнит Контракт 2023.

"Если вы пользуетесь одним из них, мы предложим вам другие тарифы с большим объемом гигабайтов и минут на другие сети Украины и за рубеж. Если вам не подойдет предложение, вы сможете подобрать себе тариф, больше отвечающий вашим потребностям, в Мой Киевстар или на нашем сайте", — уточнили в Киевстаре.

Относительно изменений украинцам сообщат путем SMS-информирования как минимум за 7 дней, так что нововведение пропустить не удастся.

Архивация тарифов линейки Business

Бизнес-клиенты больше не смогут активировать тарифы линейки Business LOVE UA, поскольку они будут закрыты для новых подключений с 29 ноября. Согластно сообщению пресс-службы Киевстара, они уже не актуальны, то есть не отвечают потребностям абонентов. Плюс некоторые пакеты услуг переименуют, добавив отметку "2024" в название. Речь идет о:

Business LOVE UA. Свет 2024 года;

Business LOVE UA. Сила 2024 г.;

Business LOVE UA. Успех 2024 года;

Business LOVE UA. Движение;

Business LOVE UA. Песня.

Корпоративным клиентам предоставят альтернативу в виде тарифов Business LOVE UA (Свет, Сила, Успех) с обновленным наполнением. Подробности появятся на официальном сайте мобильного оператора 29 ноября.

Напомним, что Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают украинцам бюджетные тарифные планы, которые подойдут клиентам с небольшим месячным бюджетом на мобильную связь. Не обязательно переплачивать за услуги, если можно сэкономить.

Также мы писали, что мобильные операторы Украины предлагают тарифы на разный кошелек. Киевстар, Vodafone и lifecell снабжают клиентов пакетами услуг с выгодными условиями, чтобы бюджет абонентов не пострадал.