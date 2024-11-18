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Київстар оновив тарифи — що стало доступно абонентам 18 листопада

18 листопада 2024 15:06
Єлизавета Супівська - редактор
Нові тарифи Київстару — скільки коштують і що можна отримати
Магазин Київстару в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Мобільний оператор запустив для абонентів кілька нових тарифних планів. Вони забезпечать мобільним зв’язком, Інтернетом, SMS і двома Суперсилами. Підключити можуть лише контрактних абонентів Київстару.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Пресслужба мобільного оператора опублікувала оголошення, що з 18 листопада 2024 року абоненти контракту зможуть активувати нові тарифні плани:

  • LOVE UA Світло Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт;
  • LOVE UA Успіх Контракт.

"У нових тарифах абоненти зможуть користуватися акційними Суперсилами безлім: інтернет, дзвінки та SMS, які можна підключити до 30 червня 2025 року включно", — анонсували в Київстарі.

Натомість деякі звичні тарифи закриють для нових підключень, тобто архівують. А в назву додадуть позначку "2024". Зокрема тариф "LOVE UA Світло Контракт 2024" за 175 грн на місяць вже недоступний для нових підключень. Звісно, хто встиг замовити активацію до 17 листопада, може користуватися пакетом послуг на колишніх умовах.

Що пропонують нові тарифи

  • LOVE UA Світло Контракт

Коштує 250 грн на місяць і забезпечує абонентів такими обсягами послуг: 20 ГБ трафіку, 6,1 ГБ у роумінгу, безлім на Київстар, 150 хв на дзвінки іншим операторам і за кордон, 100 SMS по Україні, 2 Суперсили без доплат. Абоненти можуть обрати безлімітний доступ до Інтернету, необмежену кількість хвилин, SMS безлім, Київстар ТБ (майже 400 каналів), 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, відсутність тарифікації для соціальних мереж і месенджерів.

  • LOVE UA Сила Контракт

Коштує 330 грн на місяць і пропонує клієнтам Київстару 50 ГБ трафіку, 8,1 ГБ у роумінгу, безлім у мережі Київстару, 300 хв на розмови з абонентами інших операторів, 300 SMS по Україні. Так само можна обрати 2 Суперсили, серед яких — дротовий Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

  • LOVE UA Успіх Контракт

Коштує 600 грн на місяць. За такі гроші абоненти отримують безлімітний доступ в Інтернет, 14,7 ГБ у роумінгу, безмежну кількість хвилин на розмови в мережі Київстару, 1 000 хв на дзвінки по Україні та за кордон, 300 SMS. Перелік Суперсил ідентичний, окрім наявності безлімітного трафіку, оскільки він передбачений умовами тарифного плану.

Нагадаємо, Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують абонентів бюджетними тарифами. Не обов’язково переплачувати за послуги, якими не користуєтеся. Комусь достатньо хвилин на розмови чи Інтернет-трафіку.

Також ми писали, що в Україні планують тестувати мережу 5G. Пілотний проєкт спочатку запустять у Львові, Києві та Одесі, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових.

Київстар зв'язок мобільний інтернет послуги мобільний оператор

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