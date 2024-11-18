Новые тарифы Киевстара — сколько стоят и что можно получить

Киевстар обновил тарифы — что стало доступно абонентам 18 ноября
Мобильный оператор запустил для абонентов несколько новых тарифных планов. Они обеспечат мобильной связью, Интернетом, SMS и двумя Суперсилами. Подключить могут только контрактных абонентов Киевстара.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Новые тарифы от Киевстара
Пресс-служба мобильного оператора опубликовала объявление, что с 18 ноября 2024 года абоненты контракта смогут активировать новые тарифные планы:
- LOVE UA Свет Контракт;
- LOVE UA Сила Контракт;
- LOVE UA Успех Контракт.
"В новых тарифах абоненты смогут пользоваться акционными Суперсилами безлим: интернет, звонки и SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно", — анонсировали в Киевстаре.
Некоторые привычные тарифы закроют для новых подключений, то есть архивируют. А в название добавят отметку "2024". В частности, тариф "LOVE UA Свет Контракт 2024" за 175 грн в месяц уже недоступен для новых подключений. Конечно, кто успел заказать активацию до 17 ноября, может пользоваться пакетом услуг на прежних условиях.
Что предлагают новые тарифы
- LOVE UA Свет Контракт
Стоит 250 грн в месяц и обеспечивает абонентов такими объемами услуг: 20 ГБ трафика, 6,1 ГБ в роуминге, безлим на Киевстар, 150 мин на звонки другим операторам и за границу, 100 SMS по Украине, 2 Суперсилы без доплат. Абоненты могут выбрать безлимитный доступ в Интернет, неограниченное количество минут, SMS безлим, Киевстар ТВ (почти 400 каналов), 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона, отсутствие тарификации для социальных сетей и мессенджеров.
- LOVE UA Сила Контракт
Стоит 330 грн в месяц и предлагает клиентам Киевстара 50 ГБ трафика, 8,1 ГБ в роуминге, безлим в сети Киевстара, 300 мин на разговоры с абонентами других операторов, 300 SMS по Украине. Так же можно выбрать 2 Суперсилы, среди которых — проводной Интернет со скоростью до 100 Мбит/с.
- LOVE UA Успех Контракт
Стоит 600 грн в месяц. За такие деньги абоненты получают безлимитный доступ в Интернет, 14,7 ГБ в роуминге, безграничное количество минут на разговоры в сети Киевстара, 1 000 мин на звонки по Украине и за границу, 300 SMS. Список Суперсил идентичен, кроме наличия безлимитного трафика, поскольку он предусмотрен условиями тарифного плана.
Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell снабжают абонентов бюджетными тарифами. Не обязательно переплачивать за услуги, которыми вы не пользуетесь. Кому-то достаточно минут для разговоров или Интернет-трафика.
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