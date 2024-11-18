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Киевстар обновил тарифы — что стало доступно абонентам 18 ноября

18 ноября 2024 15:06
Елизавета Супивская - редактор
Новые тарифы Киевстара — сколько стоят и что можно получить
Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Мобильный оператор запустил для абонентов несколько новых тарифных планов. Они обеспечат мобильной связью, Интернетом, SMS и двумя Суперсилами. Подключить могут только контрактных абонентов Киевстара.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Пресс-служба мобильного оператора опубликовала объявление, что с 18 ноября 2024 года абоненты контракта смогут активировать новые тарифные планы:

  • LOVE UA Свет Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт;
  • LOVE UA Успех Контракт.

"В новых тарифах абоненты смогут пользоваться акционными Суперсилами безлим: интернет, звонки и SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно", — анонсировали в Киевстаре.

Некоторые привычные тарифы закроют для новых подключений, то есть архивируют. А в название добавят отметку "2024". В частности, тариф "LOVE UA Свет Контракт 2024" за 175 грн в месяц уже недоступен для новых подключений. Конечно, кто успел заказать активацию до 17 ноября, может пользоваться пакетом услуг на прежних условиях.

Что предлагают новые тарифы

  • LOVE UA Свет Контракт

Стоит 250 грн в месяц и обеспечивает абонентов такими объемами услуг: 20 ГБ трафика, 6,1 ГБ в роуминге, безлим на Киевстар, 150 мин на звонки другим операторам и за границу, 100 SMS по Украине, 2 Суперсилы без доплат. Абоненты могут выбрать безлимитный доступ в Интернет, неограниченное количество минут, SMS безлим, Киевстар ТВ (почти 400 каналов), 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона, отсутствие тарификации для социальных сетей и мессенджеров.

  • LOVE UA Сила Контракт

Стоит 330 грн в месяц и предлагает клиентам Киевстара 50 ГБ трафика, 8,1 ГБ в роуминге, безлим в сети Киевстара, 300 мин на разговоры с абонентами других операторов, 300 SMS по Украине. Так же можно выбрать 2 Суперсилы, среди которых — проводной Интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

  • LOVE UA Успех Контракт

Стоит 600 грн в месяц. За такие деньги абоненты получают безлимитный доступ в Интернет, 14,7 ГБ в роуминге, безграничное количество минут на разговоры в сети Киевстара, 1 000 мин на звонки по Украине и за границу, 300 SMS. Список Суперсил идентичен, кроме наличия безлимитного трафика, поскольку он предусмотрен условиями тарифного плана.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell снабжают абонентов бюджетными тарифами. Не обязательно переплачивать за услуги, которыми вы не пользуетесь. Кому-то достаточно минут для разговоров или Интернет-трафика.

Также мы писали, что в Украине планируют тестировать сеть 5G. Пилотный проект сначала запустят во Львове, Киеве и Одессе, если оборудование не повлияет на работу военных.

Киевстар связь мобильный интернет услуги мобильный оператор

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15:35 Зеленский проверил строительство фортификаций на Донеччине

15:25 Куда обращаться при потере удостоверения УБД — порядок действий

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:23 Греция продолжила блокировку своих вод для российских танкеров

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