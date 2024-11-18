Новые тарифы Киевстара — сколько стоят и что можно получить

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Google Maps

Мобильный оператор запустил для абонентов несколько новых тарифных планов. Они обеспечат мобильной связью, Интернетом, SMS и двумя Суперсилами. Подключить могут только контрактных абонентов Киевстара.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Новые тарифы от Киевстара

Пресс-служба мобильного оператора опубликовала объявление, что с 18 ноября 2024 года абоненты контракта смогут активировать новые тарифные планы:

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Успех Контракт.

"В новых тарифах абоненты смогут пользоваться акционными Суперсилами безлим: интернет, звонки и SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно", — анонсировали в Киевстаре.

Некоторые привычные тарифы закроют для новых подключений, то есть архивируют. А в название добавят отметку "2024". В частности, тариф "LOVE UA Свет Контракт 2024" за 175 грн в месяц уже недоступен для новых подключений. Конечно, кто успел заказать активацию до 17 ноября, может пользоваться пакетом услуг на прежних условиях.

Что предлагают новые тарифы

LOVE UA Свет Контракт

Стоит 250 грн в месяц и обеспечивает абонентов такими объемами услуг: 20 ГБ трафика, 6,1 ГБ в роуминге, безлим на Киевстар, 150 мин на звонки другим операторам и за границу, 100 SMS по Украине, 2 Суперсилы без доплат. Абоненты могут выбрать безлимитный доступ в Интернет, неограниченное количество минут, SMS безлим, Киевстар ТВ (почти 400 каналов), 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона, отсутствие тарификации для социальных сетей и мессенджеров.

LOVE UA Сила Контракт

Стоит 330 грн в месяц и предлагает клиентам Киевстара 50 ГБ трафика, 8,1 ГБ в роуминге, безлим в сети Киевстара, 300 мин на разговоры с абонентами других операторов, 300 SMS по Украине. Так же можно выбрать 2 Суперсилы, среди которых — проводной Интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

LOVE UA Успех Контракт

Стоит 600 грн в месяц. За такие деньги абоненты получают безлимитный доступ в Интернет, 14,7 ГБ в роуминге, безграничное количество минут на разговоры в сети Киевстара, 1 000 мин на звонки по Украине и за границу, 300 SMS. Список Суперсил идентичен, кроме наличия безлимитного трафика, поскольку он предусмотрен условиями тарифного плана.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell снабжают абонентов бюджетными тарифами. Не обязательно переплачивать за услуги, которыми вы не пользуетесь. Кому-то достаточно минут для разговоров или Интернет-трафика.

Также мы писали, что в Украине планируют тестировать сеть 5G. Пилотный проект сначала запустят во Львове, Киеве и Одессе, если оборудование не повлияет на работу военных.