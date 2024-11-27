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Vodafone оновить тарифи в грудні — що коштуватиме дорожче

27 листопада 2024 13:45
Єлизавета Супівська - редактор
Оновлені тарифи від Vodafone – що зміниться у грудні
Магазин Vodafone в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Популярний оператор Vodafone може переглянути умови користування тарифними лінійками Smart і Euro. Компанія планує змінити вартість мобільного зв’язку, але збільшити обсяги наданого трафіку і хвилин на розмови. Нововведення запрацюють з 11 грудня 2024 року.

Про це повідомив Telegram-канал "Telecom територія".

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Передбачається, що українці платитимуть більше за використання послуг в межах тарифних планів лінійки Smart. Це необхідно для покращення обслуговування клієнтів і підлаштування до сучасних вимог. А додаткові кошти, зароблені завдяки підвищенню вартості, будуть вкладати в розвиток технологій.

Smart Light:

  • нова ціна — 120 грн;
  • хвилин на розмови з абонентами інших мереж — 300;
  • мобільний трафік — без змін.

Smart XS:

  • нова ціна — 140 грн;
  • хвилин на розмови з абонентами інших мереж — 400;
  • мобільний трафік — 7 ГБ.

Smart XS+:

  • нова ціна — 160 грн;
  • хвилин на розмови з абонентами інших мереж — 500;
  • мобільний трафік — 10 ГБ.

Smart S+:

  • нова ціна — 210 грн;
  • хвилин на розмови з абонентами інших мереж — 400;
  • мобільний трафік — 25 ГБ.

Smart M:

  • нова ціна — 240 грн;
  • хвилин на розмови з абонентами інших мереж — 500;
  • мобільний трафік — 30 ГБ.

Smart XL:

  • нова ціна — 400 грн;
  • хвилин на розмови з абонентами інших мереж — 500;
  • мобільний трафік — без змін.

Також будуть нововведення в умовах понадпакетних послуг. Розмови з абонентами інших мереж коштуватимуть 3 грн/хв після вичерпання основного обсягу, за мобільний Інтернет доведеться доплачувати 20 грн за кожні 300 МБ, а повідомлення SMS обійдуться в 3 грн за 10 штук.

Для абонентів також змінять умови використання тарифів лінійки Euro:

  • Euro S: 200 грн, 90 хв на інші мережі та в Європі, 15 ГБ трафіку (5 ГБ у роумінгу);
  • Euro M: 240 грн, 150 хв на інші мережі та в ЄС, 35 ГБ трафіку (7 ГБ у роумінгу);
  • Euro L: 300 грн, 150 хв на інші мережі та в Європі, 55 ГБ трафіку (15 ГБ у роумінгу).

Всі мобільні оператори України поступово змінюють вартість тарифів, забезпечуючи абонентів більшими обсягами послуг. Звісно, не обов’язково переплачувати за тарифний план, якщо ви не користуєтесь Інтернетом, рідко розмовляєте по телефону чи забули, що таке повідомлення SMS. Краще обрати бюджетний пакет, який забезпечить достатньою кількістю послуг залежно від індивідуальних потреб.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, Київстар із 29 листопада закриє деякі тарифні плани, натомість надасть українцям нові пакети послуг. Абоненти зможуть підібрати варіант на свій гаманець, не переплачуючи за непотрібний трафік або хвилини на розмови.

Також ми писали, що Київстар, Vodafone та lifecell пропонують тарифи за різною вартістю. Українці можуть підключити один із бюджетних пакетів та користуватися виключно найнеобхіднішими послугами. Це допоможе економити на мобільному зв’язку.

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