Обновленные тарифы от Vodafone – что изменится в декабре

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Google Maps

Популярный оператор Vodafone может пересмотреть условия использования тарифных линейок Smart и Euro. Компания планирует изменить стоимость мобильной связи, но увеличить объемы предоставленного трафика и минут на разговоры. Нововведения будут работать с 11 декабря 2024 года.

Об этом сообщил Telegram-канал "Telecom территория".

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Предполагается, что украинцы будут платить больше за использование услуг в рамках тарифных планов линейки Smart. Это необходимо для улучшения обслуживания клиентов и приспособления к современным требованиям. А дополнительные средства, заработанные благодаря повышению стоимости, инвестируют в развитие технологий.

Smart Light:

новая цена — 120 грн;

минут на разговоры с абонентами других сетей — 300;

мобильный трафик — без изменений.

Smart XS:

новая цена — 140 грн;

минут на разговоры с абонентами других сетей — 400;

мобильный трафик — 7 ГБ.

Smart XS+:

новая цена — 160 грн;

минут на разговоры с абонентами других сетей — 500;

мобильный трафик — 10 ГБ.

Smart S+:

новая цена — 210 грн;

минут на разговоры с абонентами других сетей — 400;

мобильный трафик — 25 ГБ.

Smart M:

новая цена — 240 грн;

минут на разговоры с абонентами других сетей — 500;

мобильный трафик — 30 ГБ.

Smart XL:

новая цена — 400 грн;

минут на разговоры с абонентами других сетей — 500;

мобильный трафик — без изменений.

Также будут новшества в условиях сверхпакетных услуг. Разговоры с абонентами других сетей обойдутся в 3 грн/мин после исчерпания основного объема, за мобильный Интернет придется доплачивать 20 грн за каждые 300 МБ, а сообщения SMS обойдутся в 3 грн за 10 штук.

Для абонентов также изменят условия использования тарифов линейки Euro:

Euro S: 200 грн, 90 мин на другие сети и в Европе, 15 ГБ трафика (5 ГБ в роуминге);

Euro M: 240 грн, 150 мин на другие сети и в ЕС, 35 ГБ трафика (7 ГБ в роуминге);

Euro L: 300 грн, 150 мин на другие сети и в Европе, 55 ГБ трафика (15 ГБ в роуминге).

Все мобильные операторы Украины постепенно меняют стоимость тарифов, обеспечивая абонентов большими объемами услуг. Конечно, не обязательно переплачивать за тарифный план, если вы не пользуетесь Интернетом, редко разговариваете по телефону или забыли, что такое SMS. Лучше выбрать бюджетный пакет, который обеспечит достаточное количество услуг в зависимости от индивидуальных потребностей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар с 29 ноября закроет некоторые тарифные планы, но предоставит украинцам новые пакеты услуг. Абоненты смогут подобрать вариант на свой кошелек, не переплачивая за ненужный трафик или минуты разговора.

Также мы писали, что Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают тарифы по разной стоимости. Украинцы могут подключить один из бюджетных пакетов и пользоваться исключительно необходимыми услугами. Это поможет экономить на мобильной связи.