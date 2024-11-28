Киевстар откажется от одного из тарифов — что больше не будет доступно абонентам

Изменения в тарифной сетке Киевстара — чего ожидать в декабре
Один из крупнейших операторов мобильной связи в Украине сообщил о закрытии одного из тарифов. Киевстар прекращает возможность перейти на тариф "Любовь к родителям Домашний" для новых абонентов, но для подключившихся он будет оставаться доступным.
Об этом сообщила пресс-служба Киевстара.
Какой тариф больше не будет доступен для абонентов
В компании сообщили, что новые абоненты смогут подключить тариф "Любовь к родителям Домашний" только до 2 декабря 2024 года.
"Если вы подключили этот тариф или подключите его до 2 декабря 2024 года включительно, вы сможете и дальше пользоваться объемами и услугой Домашнего Интернета без изменений", — пояснили в Киевстаре.
С 3 декабря 2024 оператор предлагает новый тариф "LOVE UA Комфорт Домашний", ориентированный на абонентов в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью I и II группы. Детали нового тарифа пока не раскрыты, но больше информации можно будет узнать на официальном сайте оператора в день запуска.
Что изменится для абонентов Киевстара после 29 ноября
С 29 ноября Киевстар прекращает подключение нескольких тарифов:
- LOVE UA Свет 2024;
- LOVE UA Песня 2024;
- LOVE UA Сила 2024;
- СуперГиг 2024.
Однако, если подключить эти тарифы до 28 ноября 2024 или продолжать их регулярное использование, они будут оставаться активными, а условия и цена не изменятся.
Ранее мы писали, что Vodafone может изменить условия тарифных линеек Smart и Euro. Компания планирует повысить стоимость мобильной связи, но вместе с тем увеличить объемы данных и минут для звонков.
Также мы рассказывали, что мобильные операторы предлагают абонентам разнообразные тарифные планы, отвечающие разным потребностям и бюджетам. Хотя самые дешевые варианты не содержат большого количества услуг, но могут быть привлекательны для тех, кто редко пользуется Интернетом или мобильной связью.
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